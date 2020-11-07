【新冠肺炎】3宗不明源頭初步陽性個案　其中一人妻子為主風小學老師學校暫時停課

今日（7日）新增3宗確診個案，累計5,365宗，包括5,364宗確診個案及一宗疑似個案。當中涉及1宗感染源頭不明個案，涉及一名26歲男子，同日再錄得不多於10宗初步陽性個案，有3宗涉及不明源頭感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增一宗本地不明源頭個案，涉及第5365宗確診的一名26歲男子，居大埔廣福邨廣平樓，於大埔崇德街酒吧「A Inn club」擔任樓面工作，10月29日最後上班，10月31日出現輕微咳嗽，上周二(3日)到醫管局王少清家庭醫學中心門診取樣本樽，並於2日後提交樣本及確診。

張竹君指，近日有多宗確診個案均居於大埔，惟今日個案病人與早前個案並不相識；病人於傳染期間多留家中，11月4日曾與1名朋友到太和中心翠和里1號「德美壽司」晚餐，潛伏期多數留在家及上班，仍在調查源頭。

另外，今日亦錄得不多於10宗初步確診個案，當中涉及3宗感染源頭不明的本地個案。

第一宗為38歲外藉女士，於中環冠君大廈擔任文職工作，與丈夫及子女居愉景灣倚濤軒，最後於10月16日上班，上班期間一直自攜食物，至10月19日開始發燒，21日康復後一直無上班，同住家人亦沒有上班上學，期間亦只叫外賣。

病人至11月5日因有意復工，到私家醫生取樣本樽檢測，翌日交樣本後檢出初步陽性反應，其病毒值(CT值)高達30多，張竹君相信病人CT值高或與發病時候較早有關。中心將安排其同住家人檢疫，並到其工作地方派發樣本樽檢測。

第二宗為42歲巴基斯坦家庭主婦，屬無病徵個案，居元朗梁屋村翠苑，一星期去一次元朗濕街市，但未能講出街市名稱。她的先生於10月30號確診，但她表示先生確診後並無接觸。她於7月頭回港，當時已入住駿洋邨隔離，檢測為陰性。

第三宗為50歲男士，於灣仔告士打道任文職工作，最後上班日為11月6日。他於10月28號開始咳嗽，11月4日因氣促到浸會醫院求醫。他與太太居於大埔寶雅苑興和樓，太太於沙田聖公會主風小學擔任老師，今日有口乾症狀，但仍有回校活動，學校要暫時停課。兩夫婦平日週末會去沙田新城市廣場，6日曾去新城市廣場三星台菜晚餐。

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記者：徐穎彤