【離心力】當年男友何浩文拍三級片導致分手　糖妹情傷7年未癒：有些創傷一直都存在

▲ 「糖妹」黃山怡情傷未癒。

「糖妹」黃山怡今日（11月7日）任雷霆881商業一台的《1圈圈 星光背後》嘉賓，接受主持梁泰來訪問。糖妹在2009年與潘雲峰（糖兄）組成「糖兄妹」出道，曾橫掃當年樂壇頒奬禮新人獎。但隨著糖妹獲大台賞識參與主持工作及拍劇，糖妹獲封「高登女神」人氣急升個人工作不斷後，糖妹彷彿與音樂或是與糖兄的距離越走越遠。



16歲就立志做歌手，現年33歲的糖妹為紀念糖兄妹出道10周年，2人事隔5年合體開騷兼推出紀念專輯《SugarBox》。

▲ 「糖妹」黃山怡任《1圈圈 星光背後》嘉賓。

糖妹始終愛唱歌

談及出道不久就轉戰電視圈及不斷拍劇，她說：「是順勢而為，第一次拍劇我每一天都掙扎，會想：『我是唱歌的，究竟我在做甚麼？』是後來，明白香港娛樂圈要多元化才能生存。」

此外，她還感覺丟低了拍檔糖兄好幾年：「當年細個，是不好意思問糖兄感受，電視台未必要糖兄，我可以點？我相信糖兄是有不開心，是這2、3年我才大膽跟糖兄溝通談這問題。如果唱歌與拍劇要我取捨，我仍然選唱歌！」

▲ 糖兄妹（取自糖妹IG）

分手後一直未有拍拖

糖妹自揭新專輯中，糖兄特別為她創作《離心力》一曲，來形容她經歷完上一段情傷後不再相信愛情。

入行後，她與何浩文交往3年，可是二人在2013年分手，糖妹直言之後一直單身至今。

當年，有傳糖妹不滿男方拍三級片，亦有傳因對方借她上位導致分手。

▲ 自上一段戀情後，糖妹一直未有再拍拖。（取自糖妹IG）

糖妹往台灣療情傷

事隔多年，糖妹剖白事件自己也有責任：「當年太年輕！只顧在事業上衝刺，是忽略對方、也沒盡好做女友的責任。其實我們也堅持了一陣子才分開，事關難得大家識於微時，關係得來不易，但之後成件事變了質，大家又不同公司，每間公司文化也不同，變了我們也不能主導。」

被問及情傷要多久才康復，糖妹首揭自己曾一度出走台灣療情傷：「現在事隔多年不怕講，那時我立即將注意力放在工作麻醉自己，慶幸公司每一年也會安排我們到台灣做歌，我是走了一陣子，出走真是最佳（療傷）方法。」

▲ 糖妹與王敏奕因為拍劇而成為好姊妹。（取自糖妹IG）

感謝好姊妹關心

7年來，糖妹指好友王敏奕一直鍥而不捨介紹男友讓她認識，她也坦言曾嘗試約會：「王敏奕最勤力介紹人給我！她真是一個很好的朋友，見下面食下飯會有有，也好努力迫自己去嘗試，或因為單身了很多年，跟人date的感覺太陌生。」

她猜想也許如此，所以糖兄寫了首《離心力》給她：「有些創傷是自己不敢去面對，一直都存在沒解決。我現在是努力學習，關於信任一個新的人這問題。」