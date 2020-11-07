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【新冠肺炎】42歲居八鄉巴籍婦初步確診　其丈夫早前返港後亦確診

社會 17:58 2020/11/07

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（林宇翔攝）

本港今日新增3宗新冠肺炎確診個案，另有不多於10宗初步確診個案，當中3宗更涉感染源頭不明個案，包括一名42歲巴基斯坦籍家庭主婦，居元朗梁屋村翠苑，其丈夫早前由巴基斯坦返港，惟報稱二人一直未有接觸，衞生防護中心尋求警方協助調查。

今日新增1宗感染源頭不明個案，涉及一名26歲居大埔廣福邨廣平樓男子，於大埔崇德街酒吧「A Inn club」擔任樓面工作，上周曾與朋友到太和中心「德美壽司」晚餐。詳情請見【下一頁

衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦提及3宗感染源頭不明的初步確診個案，包括一名42歲巴基斯坦籍家庭主婦，屬無病徵個案，居元朗八鄉梁屋村翠苑，潛伏期間多留於家中，僅間或每周到元朗濕街市一次，惟未能說出濕街市名稱，中心仍需追查。

她稱，患婦的丈夫10月19日由巴基斯坦返港，入住上環華美達海景酒店，第二個檢測樣本呈陽性，於10月30日公布為第5317宗確診個案，惟患婦報稱丈夫返港後二人未有接觸，得悉丈夫確診後，患婦11月5日亦攜同子女到博愛醫院急症室取樣本樽檢測，翌日交還樣本瓶後初步陽性，子女則為陰性。

張竹君續指，患婦早於7月初返港，7月5日至18日入住駿洋邨隔離，當時檢測對新冠病毒呈陰性。她認為，患婦因間或到街市期間受感染，或屬本地感染個案，亦有機會早於7月初受感染，多次檢測未能確診，現時或屬復陽個案，亦有可能曾與丈夫接觸，及後未有記起，中心已尋求警方就患婦曾否與丈夫接觸調查，暫時未找到曾接觸過的證據。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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