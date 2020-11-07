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【新冠肺炎】46間門診今日起增周末派樣本包時段　醫管局已預留逾4000樣本包料足夠市民使用

社會 18:10 2020/11/07

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（林宇翔攝）

本港今日新增3宗新冠肺炎確診個案，醫管局再增8名病人出院，現時仍留醫的86名病人中，有7人情況仍危殆。醫管局今起增加樣本收集包的派發時段，已預留逾4000個樣本包，相信足夠市民使用。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，至今日(7日)上午9時，再有8名新冠肺炎病人出院，累計至今已有5138名確診及1名疑似確診病人康復出院。

現時仍有86名確診病人於20間公立醫院留醫，其中7人情況危殆、5人情況嚴重，74人情況穩定。至今已啟用1090張負壓隔離病床，及613間負壓隔離病房，使用率分別為58.9%及67.5%。

庾慧玲又提及，46間普通科門診今天起增加樣本收集包的派發時段，包括8間於周日及公眾假期提供門診服務的診所，市民可選擇於周末上午9時至下午1時，到診所領取及提交樣本；當局現時每天平均派發1800至2000個樣本包，亦預留4000多個樣本包給市民，相信足夠給市民使用。

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責任編輯：陳正怡

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