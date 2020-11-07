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【超市大搜查】 3款低卡蒟蒻啫喱全部低過10卡　營養師：一日可吃兩包

保健美顏 18:25 2020/11/07

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

減肥時可吃的3款低卡蒟蒻啫喱，全部低過10卡。

女人有個甜品胃，相信不少女士在減肥期間最抵受不了就是甜品的引誘。「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）日前推介幾款低卡蒟蒻啫喱，全部只有少於10 kcal，大家減肥口痕時都可以食零食。

市面上有不少低卡蒟蒻啫喱牌子，Gloria與其他4位營養師試味後，認為日本牌子Tarami 及Orihiro最好味。

她特別推薦Tarami的荔枝味，認為不止味道好，而且還有椰果，但就不推介桃味。這款蒟蒻啫喱於HKTVMall有售。至於Orihiro蒟蒻啫喱於Sogo及HKTVMall有售。平日在市面更不難發現細包裝，非常適合大家放在辦公室當零食。

同場放映：低卡蒟蒻啫喱牌子及日式超市低糖布丁，請點擊看圖：

    點擊圖片放大
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而韓國牌子Intake的Sugarlolo就要視乎味道，Gloria認為荔枝味及西柚味都不錯，有些少代糖味，但雪成沙冰後會減低味蕾靈敏程度，同時減少代糖味道。

另外Donki亦有售一款零卡大啫喱，但5位營養師均認為太重代糖味，所以並不推介。

Gloria表示，一天可以吃2包低卡蒟蒻啫喱，不用計份量。她早前曾介紹幾款低卡又美味的蒟蒻麵，並提到蒟蒻由蒟蒻芋莖天然提取而成，基本上是膳食纖維，可增加飽肚感，甚至有助降低膽固醇。

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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記者：徐穎彤

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