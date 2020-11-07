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【新冠肺炎】26歲確診男與初步確診個案均居大埔　張竹君不排除大埔有隱形傳播鏈

社會 18:32 2020/11/07

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（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增1宗本地無源頭感染個案，涉及一名26歲男子，居大埔廣福邨廣平樓；而3宗無源頭感染初步確診個案中， 亦有一名50歲男子居大埔寶雅苑興和閣，早前梅窩Staycation群組亦有多宗確診個案同樣居大埔。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指不排除大埔可能出現隱形傳播鏈。

今日新增的本地無源頭感染個案，涉及一名26歲男子，居大埔廣福邨廣平樓，於大埔崇德街酒吧「A Inn club」擔任樓面工作，毋須煮食，病人的3至4名同事須安排檢疫，酒吧會關閉14天。

張竹君稱，除非酒吧有系統記錄到訪食客，否則難以追蹤曾訪酒吧人士，籲如曾到訪有關酒吧的人士，應自行接受新冠病毒檢測。

今日錄得的初步確診個案中，亦有一名50歲男子居大埔寶雅苑興和閣，其太太於沙田聖公會主風小學擔任老師。詳情請見【下一頁

而事實上，早前梅窩Staycation群組先後7宗確診個案中，幾乎全部患者都居於大埔，包括大埔圍頭村、廣福邨廣義樓及富善邨善鄰樓。張竹君直言，不排除當處有隱形傳播鏈，呼籲居大埔人士如有擔心，應進行檢測；又相信當局會因應情況，考慮需否於當區作大型檢測。

至於另一宗初步確診的38歲外籍女子，與早前一宗第5343宗確診的36歲男子於同一地方工作，衞生防護中心稱二人所屬層數不同，分屬不同公司。

不過她重申，本港人口流動性大，不只出現較多確診個案的中環或灣仔區，全港市民亦需提高警剔，呼籲多利用醫管局派發樣本包檢測，如有不適就應求醫。

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記者：陳正怡

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