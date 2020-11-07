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【鄭何聯婚】鄭俊弘給8位數字開門利是　明年補擺大型喜酒【多圖】

娛樂 19:19 2020/11/07

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鄭俊弘與何雁詩結婚行頭勁。

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）今日（11月7日）結婚。在早上，鄭俊弘與張頴康等兄弟接新娘，接受陳瀅、陳嘉寶、賴慰玲、吳嘉熙及蔡思貝等姊妹團考驗。

比如新郎哥鄭俊弘要扮美人魚唱動畫《美人魚》的主題曲，眾兄弟則穿孖煙囪。此外，鄭俊弘被要求用腳趾將在膠盆內的麻雀夾起來等。

【鄭何聯婚】鄭俊弘何雁詩宣讀誓言成為夫妻　新娘子戴四對大龍鳳鈪【多圖】

（大會提供）

8位數字開門利是

姊妹蔡思貝與陳瀅受訪時被問開門利是多少錢時，陳瀅笑言是「天文數字」：「8位數！收到利是就嘩了一聲，見到暈一暈。」不過鄭俊弘指這只是「戲劇效果」，即是實際不是付8位數開門利是。

另外蔡思貝稱，看到何雁詩父親將女兒的手交給鄭俊弘時，場面溫暖，十分感動。

陳瀅又指場最開心是何雁詩的父親，滿場飛十分興奮，更爆料指今天是何父的農曆70大壽，再加上女兒出嫁，可說是雙喜臨門，老人家難免特別興奮。

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明年補辦大型喜酒

鄭俊弘與何雁詩今日下午間是在沙田凱悅酒店舉行婚禮，因為疫情，他們只邀請約50親朋戚友出席見證。

鄭俊弘接新娘後駕保時捷載何雁詩到場，新娘子戴大量金器首飾，左手無名指有的巨鑽結婚戒指，十分搶眼，派頭十足。

Fred透露「四大長老」都有催他們生B，但鄭俊弘表示：「暫時想享受二人世界，短期內沒有計劃生B。不過如果真的生小朋友，目標生兩個。」

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在晚上，鄭俊弘與何雁詩將於大埔的西餐廳舉行私人晚宴派對，將邀約70位親朋出席。

問到今日婚禮的費用，Stephanie就稱花了6位數字。Fred指今天只是小型的婚禮，並透露明年會大搞補擺喜酒。

記者：陳心怡

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