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【千言慢煮】蔡一傑朋友有家室減少見面 楊千嬅：情緒有問題要跟人傾訴

娛樂 23:41 2020/11/07

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千嬅傑仔分享Me Time感受。

楊千嬅在 「MY LIVE TV」第6集『千言．慢煮』嘉賓是多年好友蔡一傑，同是水瓶座的他們暢談Me Time（獨處）方法，千嬅最佳Me Time就是躱在厠所，傑少是獨自處理任何事情，他們最後結論是不能過份Me Time，因為人是需要有交流，如果情緒上有問題，一定要找朋友傾訴平𧗾心理！

楊千嬅覺因為大家同是水瓶座，故不用多言大家會思想同步，二人相識多年，雖不是經常聯絡，但卻很明白對方。

今次以Me Time（獨處）為主題，千嬅認為每個人不同性格，對Me Time亦有不同理解，她相信傑少是一個很懂得如何獨處的人。

千嬅自言有兩個私家獨處地方，就是在廚房煮食時候，享受Me Time的樂趣，另一個好地方是洗手間，令她安靜地看手提電話、上網看文章、聽歌等，她會獨霸約一個小時。

傑少在近年比較喜歡宅在家，他覺得有些朋友各自有家庭，所以較少出來見面，他苦笑說：「人越來越大，朋友會逐個離開，你就會好Sad，近兩個月內，有幾個朋友離開，水瓶座都悲悲地，否則不會喊，我有些朋友幾年先見一次！」

二人炮製甜品。

千嬅亦認同有些朋友因生活環境不同，而減少出來見面。他們又異口同聲表示，經常Me Time並非好事，因為有時是需要溝通及分享。

近期傑少在網上平台亦有大顯廚技，他笑指想不到千嬅識烹飪，今次還炮製蘋果批給他品嚐，其實他很少食甜品，因為怕肥，不過他食過後，勾起他中學時期食過的蘋果批味道，份外有親切感。

千嬅笑言，烹飪是自我挑戰！傑少十分認同，並覺得在挑戰中能學識更多事，對日後的難題能迎刃而解，千嬅亦寄語大家共勉之！

撰文 : TOPick柴犬出動

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