【美國大選】戲言拜登當選會在廣東道裸跑 林作回應網民會否找數

▲ 網民促林作為戲言找數。

美國總統大選塵埃落定，民主黨候選人拜登取得超過270張選舉人票，被認可成為總統當選人。拜登在Twitter稱對獲國民選為總統感到榮幸，承諾會成為「代表所有美國人的總統」。從事保險業的林作在今月3日曾公開表示支持特朗普，更揚言若拜登獲勝，將會在尖沙咀廣東道裸跑，日前卻被網民諷林作有意走數。

林作在本月3日美國大選開始當晚發文，指自己是支持特郎普，並留言：「如果拜登贏出，我夜晚12點放工廣東道裸跑一段為佢贈興又點話？咁夠薑？係啊，因為根本唔會發生。歷史，只是不斷地被重複」。

他又形容自己自己為「香港特朗普」，表示美國需要政治明星，且對坊間民調表示不屑。

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▲ 林作曾指自己是香港特朗普。

不過隨著選舉形勢，林作曾在Facebook回應：「Why so serious？」且向傳媒表示因對是次選舉的制度不信任，故根本無數可找，但仍有不少網民，留言叫他「找數」。

日前連台灣傳媒也有報導林作的此番戲言，面對網民諷他疑似縮沙，林作回應傳媒稱是要研究如何在不犯法的情況下，完成這個壯舉。

▲ 林作出post留言準備裸跑。（取自Facebook）

林作叫客戶投票應否找數

林作在昨日在社交平台發放自己低頭寫作的相片，並留言：「寫定遺書，準備裸跑。」似乎真的在研究找數方案。

另外，他又再出post，呼籲自己的保險現在客戶或未來客戶，在其專頁投票自己應否找數，留言：「以下開放准未來及現有客戶留言，也歡迎台灣同胞們投票，究竟本人應否就拜登當選而裸奔。」

▲ 林作言行一向出位。

他並指「投票開放至8號星期天下午6點。得票多方將會是本人最後決定。公平公正，開放透明，民主萬歲。」