【新冠肺炎】消息：本港新增3宗確診個案 均屬昨日公布不明源頭初步確診個案
社會 11:17 2020/11/08
本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日(8日)新增3宗確診個案，均屬昨日公布不明源頭初步確診個案，當局下午不會設疫情記者會。
昨日(7日)新增3宗確診個案，當中涉及1宗感染源頭不明個案，涉及一名26歲男子，10月31日發病，居大埔廣福邨廣平樓，同日錄得不多於10宗初步陽性個案，包括3人感染源頭不明個案。詳情請見：【下一頁】
昨日錄得的初步確診個案中，亦有一名50歲男子居大埔寶雅苑興和閣，其太太於沙田聖公會主風小學擔任老師。詳情請見：【下一頁】
26歲確診男與初步確診個案均居大埔，專家不排除大埔有隱形傳播鏈。詳情請見：【下一頁】
衞生署轄下提供收集深喉唾液樣本服務作新冠病毒檢測的13間指定胸肺科或社會衞生科／皮膚科診所，星期一至五的樣本收集時間，時間為上午9時至下午1時及下午2時至3時，而星期六、日及公眾假期則維持上午9時至11時。有關各診所的地點可按此。
鑑於本地感染個案仍不時出現，衞生防護中心提醒市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包，以收集深喉唾液樣本作病毒檢測。
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
記者：陳子謙