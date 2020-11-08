【讓座文化】小學生輕鐵主動讓座企足全程　網民大讚：好耐未見過有禮讓的小朋友

▲ 小學生輕鐵主動讓座企足全程，獲網民大讚。

以禮待人，生活更簡單和諧。近日有網民搭輕鐵時，目睹一名小學生讓座給伯伯，伯伯婉拒乘坐後，小朋友就一直站著，令網民忍不住公開發文讚揚該名學生的禮讓。帖文亦獲不少網友留言討論。

據Facebook群組「屯門牛」，有網民昨日發帖，指早上搭輕鐵505時見到一名小學生讓座給長者，而隨帖亦附上一張照片，相中一名身穿綠衣的小學生、背著書包站在輕鐵車廂中。

網民指小朋友見到身穿格仔衫的伯伯上車，便主動起身讓位，最後是伯伯叫小朋友自己坐，但他就一直站著，令發帖網民不禁表示：

今時今日，好耐未見過有禮讓的小朋友，只會見到比$2 爭上車同不讓位的師奶阿叔。希望小朋友老師校長睇到，一齊讚下佢。

帖文獲不少網民留言，有網民大讚小朋友乖巧：「有教養小孩」、「有家教」、「教育真係好緊要」、「好家教！學校老師又教得好！真係要好好讚揚佢！」也有網民反映曾遇過一些反面教材，指曾遇過有長者、孕婦態度不佳地對待讓座給自己的人；另亦有網民表示應尋回這名小朋友，向學校表揚他。

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責任編輯：王明芳