【肺纖維化】83歲余慕蓮仍未出院須插喉輸血 鄧達智林建明透露魚毛姐病情

▲ 余慕蓬現時仍未出院。

現年83歲的資深演員「魚毛姐」余慕蓮，早前被診斷為肺纖維化，曾入院接受治療，周五晚上傳媒報導余慕蓮突然入住伊利沙伯醫院，並傳病情嚴重要入ICU，因疫情關係，余慕蓮的親人和朋友都未能探訪，至今魚毛姐仍未出院。

魚毛姐余慕蓮入院後，圈中不少好友都為她集氣，盼魚毛姐早日康復。其中藝人林建明上月28日曾跟魚毛姐及朋友一同食飯，林建明向傳媒表示，當時魚毛姐仍十分精神，惟因近年耳石問題，在10月31日便入伊利沙伯醫院進行詳細檢查。

▲ 余慕蓮近年身體有不少病痛。

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而據知余慕蓮因血液驗出有問題，並因嚴重貧血要輸血，及要進行一項小手術，至周五則由普通病房轉入ICU，余毛姐因氣管問題，身體要插喉管，目前仍在觀察中。

因魚毛姐在香港沒有親人，近年由契仔、女性好友及印傭貼身照顧，今次入院做手術，也是由契仔簽紙。

林建明又表示現時也未能聯絡對方，但相信沒有大礙，可能免疫較低。

▲ 林建明早前曾跟魚毛姐見面。（取自Facebook）

鄧達明歎魚毛姐不肯就醫

另外，曾邀余慕蓮行裝騷的時裝設計師鄧達智，指在上周三（4號）曾跟魚毛姐通電話，當時她已在ICU，其後魚毛姐因要插喉，而不能再致電。

鄧達智歎余慕蓮一直抗拒醫病，他有醫生朋友曾建議余慕蓮驗身，但魚毛姐指自己仍健康，也不想麻煩人故一直未有檢驗。

據知一向喜歡旅行的魚毛姐，自患有耳石後，擔心暈倒街頭，故近年減少外出，後來聘請了工人姐姐陪伴，但疫情時因工人姐姐堅持要放假，魚毛姐將對方解僱。

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▲ 近年魚毛姐獨居，並有工人姐姐照顧。

幸她有女性朋友及契仔探望，亦有不少朋友亦慰問，早前米雪幫助下找到新的工人姐姐，並開始多出外跟朋友見面。

今次魚毛姐入院，米雪以至不少朋友都未能聯絡上，故都十分憂心，齊希望魚毛姐能早日康復。