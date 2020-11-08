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蘇屋邨荷花樓單位疑煤氣洩漏　屋內3人昏迷送院後不治

社會 12:11 2020/11/08

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

蘇屋邨荷花樓單位疑煤氣洩漏，屋內3人包括一名母親和一對子女，3人昏迷送院後不治。

警方表示，今早（8日）8時14分接獲蘇屋邨荷花樓一名保安報案，指上址一單位懷疑單位煤氣洩漏，消防到場後破門入屋，發現一名女子及一對男女童倒臥地上，全部昏迷分別送往瑪嘉烈醫院和明愛醫院搶救，惟最終不治，警方正調查原因。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/  中文(廣東話、普通話)、英文

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記者：陳子謙

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