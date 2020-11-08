元朗太陽島英文幼稚園爆上呼吸道感染　全體教職員已接受檢測明日將如常上課

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元朗太陽島英文幼稚園近日爆發上呼吸道感染，涉及34名K1至K3幼童，介乎3至5歲。校方指，全體教職員均已接受新冠病毒檢測，會與家長保持緊密聯繫，讓家長了解最新進展，學校將於11月9日如常上課。

校方指，元朗分校於11月5日早上發現不少學生因咳嗽、流鼻水等原因請假，校長認為情況異常，當日早上迅速決定通知家長未回校的學生不用回校，同時通知下午班的家長學生不用上學，並將情況通報衞生署衞生防護中心。行政部隨即為元朗分校發出通告，透過「太陽島家長手機應用程式」通知家長11月6日停課一天，為校內各種用具及環境進行徹底清潔及消毒。

衞生防護中心檢視請假記錄後，認為是上呼吸道感染個案，隨後為元朗分校全校師生安排了一次病毒檢測派發樣本檢測套裝及指引，以保障教職員及學生的健康。中心亦有派員到校巡查，指校舍清潔通風，廁所清潔衞生，以目前情況來說，學校暫時毋須停課。

太陽島轄下各幼稚園分校在正式復課前，已經建立機制收集教職員、學生和家長有關14天有否外遊、接觸確診患者的申報紀錄，確保14天內沒有外遊紀錄和接觸確診患者的師生方可上課。老師們每天會致電家長關心學生的身心狀況。各分校亦設有清潔時間表，每日定時定刻進行消毒清潔。

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責任編輯：陳子謙