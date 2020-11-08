【家居安全】2歲女童疑誤吞潔廁膠囊　狂嘔粉紅色液體心跳驟停慘死

▲ 2歲女童疑誤吞潔廁膠囊，狂嘔粉紅色液體心跳驟停慘死。

小心家居安全，英國一名2歲女童去年獨自在家玩耍時，疑誤吞馬桶清潔膠囊，身體不適，嘔出粉紅色液體，送院搶救後一度好轉，但出院後不久情況急轉直下，不幸過身。目前女童死因仍在研究中，有兒科醫生指出，馬桶清潔膠囊外形看似糖果，會引起小孩把玩，存在風險。

綜合英國媒體報道，一名2歲女童Arietta-Grace Barnett去年6月在家中突然狂嘔粉紅色液體。母親Lucy Cook懷疑是女兒獨自玩耍時，誤吞馬桶清潔膠囊所致，立即把女兒送往南安普敦總醫院（Southampton General Hospital）搶救。

女童入院後停止嘔吐，醫生評估她的病情得到改善，於是留院4日後獲安排出院。但就在出院不過一周，她突然在家中流血、心跳驟停，送院急救後宣告不治。

少量濃縮清潔劑入口可致命

近日案件展開死因聆訊，南安普敦總醫院兒科醫生顧問Nicola Trevelyan指出，馬桶清潔膠囊呈藍綠色，而女童吐出液體呈粉紅色，懷疑她是誤服粉紅色染髮劑致死。但女童母親表示，家中沒有染髮劑，因此仍然是認為女童誤吞潔廁膠囊機會較大，而詳細死因尚待調查。

Nicola Trevelyan另表示：「清潔劑膠囊外形看似糖果，會吸引小孩把玩。」而美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，AAP）指出，即使是少量的濃縮清潔劑，只要接觸到兒童的眼睛或嘴巴，即可引致嚴重呼吸症狀，嚴重甚至可致昏迷或死亡。

學會又指出，這些清潔劑包裝鮮豔，容易被小朋友誤認成糖果而服用，呼籲家長要特別留意。

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責任編輯：羅嘉欣