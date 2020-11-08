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【新冠肺炎】衞生署曾7度啟動熔斷機制禁航班抵港　陳肇始：密切監察全球疫情嚴防輸入個案

社會 12:46 2020/11/08

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陳肇始表示，衞生署曾7次啟動「熔斷機制」，禁止來往香港及印度、尼泊爾及馬來西亞等航線着陸香港。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始表示，自7月起訂立《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），衞生署曾7次啟動「熔斷機制」，禁止來往香港及印度、尼泊爾及馬來西亞等航線着陸香港。

陳肇始指，早於9月15日起，政府已收緊執行第599H章的要求，即若一班抵港民航客機上，有5名或以上的乘客確診；或連續兩班相同航空公司，從同一地點抵港的民航客機上，有3名或以上的乘客確診，將觸發禁止飛機着陸香港的「熔斷機制」，即涉事航空公司的相關航線會被禁止着陸香港14天。

她強調，透過多重邊境管制措施，守好病毒進入本港的第一道防線，防止輸入個案進入本地社區，一直都是特區政府的抗疫重點工作。政府會繼續密切監察環球疫情發展、出入境人數變化等，有需要時會採取果斷及更嚴厲措施，嚴防輸入，保護市民。

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責任編輯：陳子謙

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