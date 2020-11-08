  • 26°C
香港時間 : 20201108日 (日) 21:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【首置盤】煥然懿居43戶貨尾　市建局：參觀示範單位需網上預約

社會 12:59 2020/11/08

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

市建局煥然懿居餘下原定用作私樓發售的43個貨尾單位，將全部轉作首置盤推售。（資料圖片）

市建局煥然懿居首個港人首置先導項目的450個單位早前已全數售罄，而餘下原定用作私樓發售的43個貨尾單位，將全部轉作首置盤推售。市建局行政總監韋志成今於網誌中透露，這批單位將以市價7折發售，亦是首次加入29個實用面積約574及537平方呎的3房「首置」單位，以滿足家庭需要。

韋志成指，煥然懿居餘下43個「首置」單位接受申請期間，將在屋苑開放4個現樓示範單位予市民參觀，包括開放式、一房、兩房和三房單位各一間，但由於屋苑已經入伙和為配合防疫措施，當發售計劃開始時，市民須事先進行網上預約，方可前往參觀示範單位。每節參觀時間將以15分鐘為限，人數只限於4人。

已預約參觀煥然懿居示範單位的市民，進場前要先量度體溫，並出示參觀預約證登記。（市建局行政總監網誌）

市建局上月初已聘請獨立測量師評估煥然懿居餘下「首置」單位的市價，並按照2020年居屋評定市值折減40%的折扣率，減少10個百分點而定出30%的折扣 率，釐定煥然懿居餘下「首置」單位的售價。

至於首置計劃的申請人入息及資產限額，亦會按照政府就首置單位訂定的主要資格準則釐定，即收入介乎房委會最新公佈的居屋白表申請人入息限額及該限額加3成、資產不可超過現行居屋白表申請人的資產限額加3成。

韋志成早前到煥然懿居參觀示範單位。（市建局行政總監網誌）

韋志成又提到，早前已全數售罄的450個單位，在今年5月展開交付業主程序，並於8月完成所有單位的樓契簽署和收樓的手續。直至上月，超過9成業主經已完成驗收單位及各項修繕工程，當中有逾160個單位的業主已經入伙；其餘的業主亦正自行安排單位室內裝修和訂造傢俱等搬遷事宜，將陸續搬入新居。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港新增3宗確診個案　均屬昨日公布不明源頭初步確診個案
今日 11:17
【新冠肺炎】消息：本港新增3宗確診個案　均屬昨日公布不明源頭初步確診個案
【新冠肺炎】3宗不明源頭初步陽性個案　其中一人妻子為主風小學老師學校暫時停課
16:57 2020/11/07
【新冠肺炎】3宗不明源頭初步陽性個案　其中一人妻子為主風小學老師學校暫時停課
蘇屋邨荷花樓單位疑煤氣洩漏　屋內3人昏迷送院後不治
今日 12:11
蘇屋邨荷花樓單位疑煤氣洩漏　屋內3人昏迷送院後不治
煥然懿居 市建局

最高瀏覽

【離譜丈夫】為追仔20年內迫妻墮胎7次　斯文丈夫入診症室突變臉：她的下體比網球大
15:38 2020/11/07
【離譜丈夫】為追仔20年內迫妻墮胎7次　斯文丈夫入診症室突變臉：她的下體比網球大
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約
10:45 2020/11/07
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約