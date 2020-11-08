市建局煥然懿居43個貨尾單位　以首置形式市價7折出售

▲ 市建局煥然懿居餘下原定用作私樓發售的43個貨尾單位，將全部轉作首置盤推售。（資料圖片）

市建局煥然懿居首個港人首置先導項目的450個單位早前已全數售罄，而餘下原定用作私樓發售的43個貨尾單位，將全部轉作首置盤推售。市建局行政總監韋志成今於網誌中透露，這批單位將以市價7折發售，亦是首次加入29個實用面積約574及537平方呎的3房「首置」單位，以滿足家庭需要。

韋志成指，煥然懿居餘下43個「首置」單位接受申請期間，將在屋苑開放4個現樓示範單位予市民參觀，包括開放式、一房、兩房和三房單位各一間，但由於屋苑已經入伙和為配合防疫措施，當發售計劃開始時，市民須事先進行網上預約，方可前往參觀示範單位。每節參觀時間將以15分鐘為限，人數只限於4人。

▲ 已預約參觀煥然懿居示範單位的市民，進場前要先量度體溫，並出示參觀預約證登記。（市建局行政總監網誌）

市建局上月初已聘請獨立測量師評估煥然懿居餘下「首置」單位的市價，並按照2020年居屋評定市值折減40%的折扣率，減少10個百分點而定出30%的折扣 率，釐定煥然懿居餘下「首置」單位的售價。

至於首置計劃的申請人入息及資產限額，亦會按照政府就首置單位訂定的主要資格準則釐定，即收入介乎房委會最新公佈的居屋白表申請人入息限額及該限額加3成、資產不可超過現行居屋白表申請人的資產限額加3成。

▲ 韋志成早前到煥然懿居參觀示範單位。（市建局行政總監網誌）

韋志成又提到，早前已全數售罄的450個單位，在今年5月展開交付業主程序，並於8月完成所有單位的樓契簽署和收樓的手續。直至上月，超過9成業主經已完成驗收單位及各項修繕工程，當中有逾160個單位的業主已經入伙；其餘的業主亦正自行安排單位室內裝修和訂造傢俱等搬遷事宜，將陸續搬入新居。

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責任編輯：陳子謙