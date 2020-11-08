【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀

▲ 黃心穎湯洛雯疑似反目。

靚湯湯洛雯自與馬國明公開認愛後，多次傳出結婚喜訊，而馬明舊愛黃心穎跟湯洛雯以往情同姊妹，亦曾大方祝福靚湯和馬明。不過，有網民近日卻發現，疑因偷食事件傳已被TVB提早解約的黃心穎，跟靚湯的IG已經互相取消關注，或者二人為湯馬戀而終致反目收場。

黃心穎自大半年前偷食許志安事件，形象破產，去年雖由美國返港等待復出，但人氣和形象依然沉底，終傳出TVB決定跟心穎提早解約，心穎相信復出無望。

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▲ 靚湯IG已刪走過去黃心穎的tag。

同時，近日有網民發現，昔日形如好姊妹的湯洛雯和黃心穎，在IG上已取消互相follow，雖然湯洛雯未有刪走過去在工作上跟心穎的合照，但相片已再沒有對方的tag。

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同樣，黃心穎IG亦再沒有靚湯的tag，甚至懷疑她已封鎖了湯洛雯，令二人不和更有跡可尋。

靚湯接收心穎工作愛情

其實在今年中湯馬戀曝光後，當時已返港的黃心穎，曾向傳傳大方祝福二人，而靚湯亦有多謝心穎的祝福。

當時靚湯稱：「多謝佢嘅祝福，但自她去年到美國後便沒有聯絡，因而不太了解其近況。」

因湯洛雯曾代替黃心穎角色中補拍《法證先鋒IV》，當時已有網民戲言靚湯全接收了心穎的工作及愛情，靚湯指這是緣份，「與他（馬明）在一起是沒有計劃過的，我們都是最近才聊天。」

至於黃心木穎，雖然TVB播出其參演的《牛下女高音》、《丫鬟大聯盟》，但外間反應對她仍未改觀，傳指她份有演出的《堅離地愛堅離地》亦宣布解禁在明年推出。

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因此有傳大台經考量後，有感「安心事件」雖然已過去約18個月，但大眾對黃心穎形象未有改觀，因此決定放棄與黃心穎，最遲兩個月內與她解約，正式結束賓主關係。