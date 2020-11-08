【奢華背後】日本傳奇陪酒女身家7000萬IG狂炫富 現實超慳家浴巾用足21年

▲ 日本傳奇陪酒女一條浴巾用足21年。

被譽為「名古屋傳奇陪酒女」的enrike（エンリケ）在日本備受大家熟悉，她自去年底引退後，自行經營生意，經常在IG炫富，但原來坐擁10億日圓（約7435萬港元）的她，私下生活非常慳家，如家中浴巾用足21年，非常誇張。

現年32歲的enrike在日本人呢有一定知名度，她在做陪酒女郎時，月收入最高達至6,800萬日圓，年賺超過2億日圓，曾在2018年一連三天的生日派對上，客人為她12座名貴香檳塔，3日賺了2.3億元日圓，吸金力驚人。

她自引退後經營生意，包括美容院、香檳酒吧等生意，做得風生水起。她經常在IG炫賦，除了有無數Hermès、Chanel、LV、Dior等名牌手袋外，就連衫都係出自名牌，還坐頭等艙、住七星級酒店，頻頻獲邀出席品牌活動，過著猶如名媛的生活。

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enrike今年初與一位公司老闆結婚，婚姻生活美滿，更稱她在社交媒體上分享的生活與私下非常不同。她近期上日本電視台節目《有吉反省会》，節目組在其家中安裝偷拍鏡頭，私生活曝光，原來平時大家見到她風光的一面，私下她非常節儉，如家中浴巾用足21年、用了3年的牙刷、穿了6年的內衣、戴了13年的高爾夫球手套，所有日用品都是非常殘舊卻不肯更換。

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不僅如此，enrike出入都是以單車代步，鍾意去平價餐廳食飯，當時房租是6.5萬日圓，會擅自吃掉同事的飯盒。不過enrike就在節目中稱，小時候雙親是擔保人，結果被騙走物業，從此變得節儉，兒時已將壓歲錢、零用錢儲起，小學期間已儲到300萬日圓。她又解釋，工作時會打扮光鮮，但在家裡根本沒人會看到，所以穿著HEATTECH已經足夠。

而儲錢成癮的她，現時更坐擁10億日圓身家！，每日最開心，莫過於打開存摺看著戶口結餘金額。

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責任編輯：王明芳