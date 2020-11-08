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【新冠肺炎】過去一周9名患者居大埔或現隱形傳播　政府今起一連3日在區內安排流動檢測車

社會 13:36 2020/11/08

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過去一周9名患者居大埔，其中3名居大埔廣福邨。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，過去一周大埔區錄得9人確診個案，當局不排除大埔可能出現隱形傳播鏈。政府由今日（8日）下午起開始，一連3天安排檢測承辦商（Prenetics Limited）前往大埔，透過流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶，便利及鼓勵大埔區居民或自覺有較高感染風險的人士接受免費新冠病毒檢測。

檢測承辦商流動車輛今日下午1時30分至6時，停泊在廣福道41號恆生銀行對出的士站附近，市民可前往索取及交回樣本瓶，費用全免。11月9日至10日流動車輛的運作時間為上午10時至下午5時。

政府發言人表示，檢測承辦商會向市民派發樣本瓶收集深喉唾液樣本，並會在同一地點收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士為人為己，同心抗疫，接受檢測。

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責任編輯：陳子謙

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