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劏房居民愈住愈迫　人均僅住40.7平方呎窄過監倉

社會 13:44 2020/11/08

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葵涌劏房居民大聯盟一項調查顯示，不適切居所人均居住面積僅40.7平方呎。（冼偉倫攝）

本港樓價高企情況持續，而住在劏房、天台屋的基層市民卻愈住愈迫。葵涌劏房居民大聯盟一項調查顯示，不適切居所人均居住面積僅40.7平方呎，較3年前50平方呎下降，甚至較公屋75平方呎及囚犯倉49.5平方呎的標準低。

葵涌劏房居民大聯盟在9至10月訪問204名居住在天台屋、劏房等不適切居所的市民，居所平均面積為118平方呎，最小只有40平方呎，每個家庭平均有2.9人；人均面積僅40.7平方呎，較3年前50平方呎下降，甚至較公屋75平方呎及囚犯倉49.5平方呎的標準低。

調查又發現，他們過去3年平均承受589.2元加租，對上一次加租平均為440.3元。

74歲黎婆婆今年5月搬入約110呎唐樓劏房，月租3,800元，每月僅開風扇和電視也要交200元電費。由於只有生果金收入，她每日都會落樓執紙皮和到商場、圖書館休息，節省電費。

司徒女士則與10歲女兒住在不足70呎劏房，每月只有5,000元綜援金收入，單租金電費已用到4,000元，去年更被加租一次300元。她已輪候公屋9年，希望盡快上樓。

葵涌劏房居民大聯盟成員陳泳如指，雖然逾9成住戶有裝冷氣，但不少人認為業主濫收水電費，故甚少使用冷氣減少電費負擔，只能以其他方法消暑。

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉解釋，由於疫情導致居民收入下跌，故只能負擔較小的劏房。另一方面，業主為利潤會尋找專業中介公司處理單位，通常會加租及劏更細以最大化利潤，令居民愈住愈細。他又指，近年工廈劏房湧現，一層工廈可劏50個單位，外表裝修媲美私樓，150呎單位月租索價6,000元，但內部仍有不少建築、石屎剝落問題。

團體要求政府訂立住屋標準範例，嚴格執行，改善住屋環境，並落實租務管制，禁止濫收水電費。

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記者：徐紹軒

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