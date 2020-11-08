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【新冠肺炎】本港新增10宗確診個案　7宗輸入3宗源頭不明

社會 14:13 2020/11/08

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本港新增10宗確診個案。（梁偉榮攝）

衞生署衞生防護中心公布，今日新增10宗新冠肺確診個案，至今本港個案累計5,374宗確診個案和一宗疑似個案。新增個案其中7宗曾於潛伏期身處外地，其餘3宗為源頭不明的本地個案。

3宗源頭不明本地個案詳情：

  • 個案5,372：38歲女病人居愉景灣倚濤軒，她於10月19日出現發燒，11月5日向一名私家醫生求診，翌日遞交深喉唾液樣本；病人於中環花園道冠君大廈工作，最後一日上班日期為10月16日
  • 個案5,373：42歲女病人居元朗翠苑，她於11月5日向博愛醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。其丈夫為早前一名確診病人，早前由巴基斯坦返港，惟報稱二人一直未有接觸
  • 個案5,375：50歲男病人居大埔寶雅苑興和閣，他於10月28日出現咳嗽，11月4日到香港浸信會醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本；病人於灣仔告士打道光大中心工作，最後一日上班日期為11月6日

過去一周大埔區錄得9人確診個案，當局不排除大埔可能出現隱形傳播鏈。政府由今日（8日）下午起開始，一連3天安排檢測承辦商（Prenetics Limited）前往大埔，透過流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶。詳情即看：【下一頁】

7宗輸入個案詳情：

  • 個案5,366：28歲女病人，無病徵，從印尼抵港
  • 個案5,367：43歲男病人，10月31日發病，居九龍城巴豪苑，從法國抵港
  • 個案5,368：33歲女病人，無病徵，從菲律賓抵港
  • 個案5,369：20歲男病人，無病徵，從塞爾維亞抵港
  • 個案5,370：49歲女病人，無病徵，從肯尼亞抵港
  • 個案5,371：50歲女病人，無病徵，居九龍城巴豪苑，從法國抵港
  • 個案5,374：24歲女病人，無病徵，從菲律賓抵港

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳子謙

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