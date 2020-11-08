統計處明年中人口普查對政府政策有重要意義　陳茂波籲市民企業積極配合支持

▲ 陳茂波早前到訪政府統計處參觀。（財政司司長網誌）

統計處將於明年6月底至8月初期間進行大型人口普查，財政司司長陳茂波在網誌指，範圍涵蓋全港市民，藉以編製有關本港人口的社會及經濟特徵的資料，以及詳細地區分布的最新基準統計數字，有關工作對政府政策的與時並進、適時調整，有著重要的意義。

陳茂波又稱，新冠肺炎疫情的挑戰可能為相關的工作帶來不明朗因素，故此統計處將會進一步加強使用資訊科技以進行數據搜集的工作，例如讓普查員將收集到的數據即時輸入系統，又或提供已加密的網上問卷供市民填寫等。

考慮到市民的不同需要，明年的人口普查仍需要招聘核查員、親身上門跟住戶進行面談訪問。統計處將會為所有前線的人口普查員提供適當的培訓和防護裝備，以保障他們及受訪住戶的健康和安全。

陳茂波呼籲，市民及企業積極配合和支持政府的統計及人口普查工作，讓政府可以掌握香港最新及全面的數據，了解社會不同狀況，以評估和制訂適切的政策及分配資源，讓政府工作能更緊貼社會發展和市民需要。

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責任編輯：陳子謙