  • 27°C
香港時間 : 20201108日 (週日) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【幸福肥】余文樂拍片再講《志明與春嬌》金句 網民指男神變肥版「志明」身形暴脹

娛樂 16:22 2020/11/08

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

余文樂身型疑再暴脹。

向來屬型男的余文樂，近年多留內地發展，早前余文樂為內地視頻拍攝一段影片，當中由內地演員重現電影《志明與春嬌》的情節和金句，令不少網民指充滿回憶，可是也有網民指余文樂身型暴脹，未知是否拍攝角度問題，還是婚後余文樂的幸福肥湧現，再度跟「肥谷」谷德昭撞樣。

余文樂有份演出的短片中，內地演員分別扮演有如「春嬌」和「志明」角度，片中一對情侶互相冷戰，再講電影金句，女方問：「如果你不是認真就便玩我了，我大過你的。」

余文樂再現「志明」風采。

這時余文樂與以第三身的角色出現，並搭著「志明」答：「可是他高你過，給個機會」。之後余文樂插袋離去，並播放一段廣告話rap歌曲。

《志明與春嬌》曾是不少影迷的至愛，因此經典一幕重現，勾起不少回憶。可是有網民卻指余文樂比10年前的「志明」發福不少，身穿灰色長袖恤及鬆身長褲，被評「這衣服顯得又胖腿又短」，又指「怎麼變一米五了」，對型男身型幻滅大表驚訝。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

但也有網民平反可能是衣服及拍攝角度所致，才會令余文樂看來像又肥又矮。

努力操肌減肥

余文樂自與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，太太更兩年抱兩，余文樂榮升爸爸後，便減少幕前拍攝工作，全力打理潮牌生意，今年 5月曾貼出的駕車載女兒照片，就被嘲脹爆似「谷德昭」，流露幸福肥。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

余文樂後來不少照片都被指比前蒼老不少，或有見男神形象受考驗，上月中曾於IG展示操肌照，並寫道：「三個星期從82kg >>> 77kg盡力了~」顯自己成功減磅，力證回復昔日型男身材！

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【離心力】當年男友何浩文拍三級片導致分手　糖妹情傷7年未癒：有些創傷一直都存在
18:12 2020/11/07
【離心力】當年男友何浩文拍三級片導致分手　糖妹情傷7年未癒：有些創傷一直都存在
【鄭何聯婚】鄭俊弘給8位數字開門利是　明年補擺大型喜酒【多圖】
19:19 2020/11/07
【鄭何聯婚】鄭俊弘給8位數字開門利是　明年補擺大型喜酒【多圖】
【千言慢煮】楊千嬅因網民否定努力感氣餒　汪明荃開解：為甚麼要向別人解釋？【有片】
11:50 2020/10/14
【千言慢煮】楊千嬅因網民否定努力感氣餒　汪明荃開解：為甚麼要向別人解釋？【有片】
娛樂人物職業 余文樂 楊千嬅 演員 減肥 電影

最高瀏覽

【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約
10:45 2020/11/07
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約
【無私助人】不忍7歲基層女童喪父陷困境　消防員視如親女供書教學12年至讀大學
16:56 2020/11/06
【無私助人】不忍7歲基層女童喪父陷困境　消防員視如親女供書教學12年至讀大學
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同