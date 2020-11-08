【幸福肥】余文樂拍片再講《志明與春嬌》金句 網民指男神變肥版「志明」身形暴脹

▲ 余文樂身型疑再暴脹。

向來屬型男的余文樂，近年多留內地發展，早前余文樂為內地視頻拍攝一段影片，當中由內地演員重現電影《志明與春嬌》的情節和金句，令不少網民指充滿回憶，可是也有網民指余文樂身型暴脹，未知是否拍攝角度問題，還是婚後余文樂的幸福肥湧現，再度跟「肥谷」谷德昭撞樣。

余文樂有份演出的短片中，內地演員分別扮演有如「春嬌」和「志明」角度，片中一對情侶互相冷戰，再講電影金句，女方問：「如果你不是認真就便玩我了，我大過你的。」

▲ 余文樂再現「志明」風采。

這時余文樂與以第三身的角色出現，並搭著「志明」答：「可是他高你過，給個機會」。之後余文樂插袋離去，並播放一段廣告話rap歌曲。

《志明與春嬌》曾是不少影迷的至愛，因此經典一幕重現，勾起不少回憶。可是有網民卻指余文樂比10年前的「志明」發福不少，身穿灰色長袖恤及鬆身長褲，被評「這衣服顯得又胖腿又短」，又指「怎麼變一米五了」，對型男身型幻滅大表驚訝。

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但也有網民平反可能是衣服及拍攝角度所致，才會令余文樂看來像又肥又矮。

努力操肌減肥

余文樂自與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，太太更兩年抱兩，余文樂榮升爸爸後，便減少幕前拍攝工作，全力打理潮牌生意，今年 5月曾貼出的駕車載女兒照片，就被嘲脹爆似「谷德昭」，流露幸福肥。

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余文樂後來不少照片都被指比前蒼老不少，或有見男神形象受考驗，上月中曾於IG展示操肌照，並寫道：「三個星期從82kg >>> 77kg盡力了~」顯自己成功減磅，力證回復昔日型男身材！