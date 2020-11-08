蘇屋邨荷花樓單位疑漏煤氣三母子死亡　警方指單位煤氣喉被切斷

▲ 警方在現場檢走證物。(黃傑偉攝)

長沙灣蘇屋邨荷花樓一單位發生倫常慘劇，一名婦人疑割斷屋內煤氣喉，偕2名就讀小學的子女的自殺，3人經搶救後不治。警方表示，案件列謀殺及自殺案，死者家庭過往沒有家庭糾紛紀錄，正調查死因，交深水埗重案組跟進。

蘇屋邨荷花樓單位疑煤氣洩漏，屋內3人昏迷送院後不治，詳情請見：【下一頁】

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司鄭俊傑交代案情，指今早約8時許，大廈保安員向警方報案，指20樓一個單位傳出可疑氣味，消防人員到場後偵測到高濃度煤氣，在單位內沒有回應下破門而入，發現睡房內一名婦人及2名男女童昏迷，3人沒有表面傷勢，婦人及2名小童分別送往瑪嘉烈醫院及明愛醫院，搶救後不治。警方表示，死者為32歲婦人、其10歲就讀小五的兒子及6歲讀小一的女兒，丈夫在昨晚10時外出工作，因此案發時只有3人在家。

警方指，單位內的門縫、窗及抽油煙機等被人用布及紙張堵塞，造成密室空間，而廚房一條煤氣管被剪斷，相信涉及是人為因素，單位沒有搜掠痕跡及財物損失。女死者是家庭主婦，與報稱商人的丈夫結婚12年，搬到香港居住約7年，2名子女在港出生，同就讀馬頭圍一間小學，成績及品行尚算良好，家長與學校有密切聯繫，校方已知悉事件，已與教育局啟動應變機制。

涉事夫婦無任何家庭衝突、家庭暴力前科，鄭俊傑稱，女死者十分緊張子女學業，不排除女兒剛升上小一，令其情緒及心態變得緊張，但肇事原因仍有待調查。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/ 中文(廣東話、普通話)、英文

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒