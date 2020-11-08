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【亞洲百美】亞太區百大俊男美女2020　最帥男星曾被葉璇暗踩

娛樂 17:40 2020/11/08

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香港女星僅得Angelababy入圍TOP10

美國知名電影評論網站TC Candler，每年都會公布「全球百大帥哥」與「全球百大美女」排行榜。除了外表之外，也會以文化背景、生活模式、公眾意見等多方面納入計算。而今年網站就率先公布亞太區百大美女及百大帥哥排行榜，再度引起一輪話題。

首先是百大帥哥，今年競爭依然激烈，除了人氣韓星李敏鎬外，一眾韓劇男神如金秀賢、玄彬、宋仲基、孔劉等均未能入圍前10。憑熱播劇《以家人之名》人氣上升不少的21歲內地男星宋威龍就奪得第7名。

而馬國明、關智斌、黃宗澤3位香港代表，雖然一度入圍名單，但最終未能入選百大排行。冠軍由29歲男星肖戰奪得，早前葉璇在直播節目《璇攻略》中提到肖戰，疑曾一度暗踩對方：

偶像是甚麼樣的人，粉絲就是甚麼人。很多年輕偶像都是被硬捧出來，會有一定程度的德不配位。

點擊睇TOP10男星：

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百大美女方面，早前曾公布入圍名單中有本港31歲女星陳靜（Dada），但最終無緣入選TOP 10。

至於過往曾排名第一的周子瑜，今年居然也未能入選前10。前10女星中只有一名香港女星，就是Angelababy，冠軍由韓國女團BLACKPINK泰國成員Lisa奪得。

點擊睇詳細名單：

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「亞太區百大美女」及「亞太區百大帥哥」是近年新增環節，主要由韓國、泰國、中港台等地的名人明星中挑選入圍者，再進行評估選拔。

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責任編輯：羅嘉欣

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