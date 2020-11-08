羅致光：護理行業求才若渴　籲有「三心兩意」年青人加入

▲ （資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光表示，護理行業求才若渴，社署在本月進行宣傳工作，包括在多份報章刊登廣告，向社會推廣照顧行業，希望吸引大眾加入。

羅致光形容只要有「三心兩意」，即具關心、愛心與耐心照顧他人，鍾意和樂意助人的人都適合加入行業。

他指，社署自2019年起的5年，提供全數資助，讓安老院及殘疾人士院舍的現職員工修讀在資歷架構下認可的訓練課程。按照政府的薪酬架構，保健員每月薪酬由20,035元至31,750元不等。在社區照顧服務中，家務助理員每月薪酬由15,560元至20,035元不等。

此外，社署自2015年起推出「青年護理服務啓航計劃」，並在2020-21年度起的5年內提供共1,200個培訓名額，亦推出優化措施，包括把計劃對象的年齡由18至25歲擴闊至17至29歲；把學員每周工作時數由44小時下調至40小時，及上調學員的薪酬和訓練津貼。入職的薪酬已增至14,150元，而學員每完成連續6個月的在職培訓，可獲6,000元的獎勵津貼。當學員成功完成兩年的啓航計劃，最高可獲24,000元的額外津貼。

羅致光稱，5間營辦機構已於2020年2月開始宣傳優化後的啓航計劃，並且陸續收生，迄今共招收了超過380名學員。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：徐紹軒