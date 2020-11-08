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【肺纖維化】傳余慕蓮患罕見血癌情況不樂觀 因身體虛弱難接受標靶治療

娛樂 17:25 2020/11/08

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余慕蓮被指患血癌病情並不樂觀。

現年83歲的資深演員「魚毛姐」余慕蓮，早前被診斷為肺纖維化，余慕蓮友人指她上月底送入伊利沙白醫院，至上周五晚病情嚴重要入ICU，因疫情關係，現今日有指余慕蓮確診患血癌，余的友人鄧達智亦不否認消息，只希望魚毛姐能戰勝病魔。

余慕蓮早前傳因肺纖維化惡化，被送伊利沙伯醫院ICU，醫院護士向傳媒表示余慕蓮現須插喉，更着她的家友不用打電話給她，情況似不太樂觀。

今日再有消息指，余慕蓮身邊朋友透露她原來患有血液炎，醫生估計已患病兩年，血液炎屬血癌其中一種，也並常見，本應要打標靶藥，但因余慕蓮因身體虛弱，醫生建議現時不可以打針，要留在深切治療部（ICU）和接受洗血。

【肺纖維化】83歲余慕蓮仍未出院疑患血癌 鄧達智林建明透露魚毛姐病情

余慕蓮雖獨居但也不少好友照顧。

鄧達智：已聯絡不上對方

同時，因余慕蓮血液中的細菌跟隨血液流走到全身，並去到肺部，因此傷害了肺部，令肺部變得虛弱，故須要插喉。

跟余慕蓮有交情的時裝設計師鄧達智，向傳媒表示早前曾跟對方通電話，但近日已聯絡不到，並指魚毛姐需要換血及進行術，被問是否患上血癌，鄧達智只稱不方便由他道出，最好由醫生親自講。

因魚毛姐在香港沒有親人，近年由契仔、女性好友及印傭貼身照顧，今次入院做手術，也是由契仔簽紙。

善心魚毛姐曾捐助內地建學校。

余慕蓮另一好友林建明上月底曾跟她吃飯，表示現時也未能聯絡對方，希望她沒有大礙。

幸她有女性朋友及契仔探望，亦有不少朋友亦慰問，早前米雪幫助下找到新的工人姐姐，並開始多出外跟朋友見面。

今次魚毛姐入院，米雪以至不少朋友都未能聯絡上，故都十分憂心，齊希望魚毛姐能早日康復。

撰文 : TOPick柴犬出動

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