  • 26°C
香港時間 : 20201108日 (週日) 18:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉兆佳料拜登上台後繼續打擊香港　唯力度較特朗普輕

政治 17:25 2020/11/08

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，拜登上場後，美國仍會繼續對香港進行政治打壓。（資料圖片）

美國多間傳媒推算，民主黨總統候選人拜登已取得足夠的選舉人票當選。全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，中美角力下，香港難以「獨善其身」，拜登上場後，美國仍會繼續對香港進行政治打壓，打擊香港的國際地位，但「力度估計會比特朗普輕巧一點」。

劉兆佳又認為，美國將繼續遏制中國崛起，但在中國不再是選舉議題和沒有選舉壓力的情況下，他應會檢討美國多年來遏制中國的政策，認真評估當中的利害得失。

劉兆佳認為，拜登當選美國總統後，美國會拉攏西方國家以及日本，打壓中國，美國亦會嘗試離間中俄關係。他估計，美國會繼續利用香港、新疆和西藏，打擊中國；另外，面對中國的「一帶一路」倡議，在中亞、南亞和中東地區，美國必會與中國進行戰略爭奪。

科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴今（8日）出席一個電台節目時表示，相信拜登上台後，中美貿易戰將較為緩和。他預計拜登有機會降低關稅，並縮減美國與其他盟國的貿易戰規模。另外，他認為美國對香港實施的經濟限制有限，目前美國制裁個別香港官員是「姿態大於實際」，對香港經濟並無影響。

全國政協外事委員會前委員劉夢熊今在另一個節目稱，若拜登順利接任，將成為中美關係緩和的契機。他指出，美國朝野有共識要對中國政策強硬，但預計拜登的作風及手段與特朗普並不一樣。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

梁君彥一連兩日大會期間看美國大選　惹泛民抨擊　
22:56 2020/11/05
梁君彥一連兩日大會期間看美國大選　惹泛民抨擊　
【美國大選】拜登宣布勝利　形容為美國人民勝利：會團結國家
今日 10:07
【美國大選】拜登宣布勝利　形容為美國人民勝利：會團結國家
【美國大選】戲言拜登當選會在廣東道裸跑 林作回應網民會否找數
今日 10:33
【美國大選】戲言拜登當選會在廣東道裸跑 林作回應網民會否找數
政治 特朗普 拜登 劉兆佳

最高瀏覽

【離譜丈夫】為追仔20年內迫妻墮胎7次　斯文丈夫入診症室突變臉：她的下體比網球大
15:38 2020/11/07
【離譜丈夫】為追仔20年內迫妻墮胎7次　斯文丈夫入診症室突變臉：她的下體比網球大
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約
10:45 2020/11/07
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約