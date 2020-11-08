劉兆佳料拜登上台後繼續打擊香港　唯力度較特朗普輕

▲ 全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，拜登上場後，美國仍會繼續對香港進行政治打壓。（資料圖片）

美國多間傳媒推算，民主黨總統候選人拜登已取得足夠的選舉人票當選。全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，中美角力下，香港難以「獨善其身」，拜登上場後，美國仍會繼續對香港進行政治打壓，打擊香港的國際地位，但「力度估計會比特朗普輕巧一點」。

劉兆佳又認為，美國將繼續遏制中國崛起，但在中國不再是選舉議題和沒有選舉壓力的情況下，他應會檢討美國多年來遏制中國的政策，認真評估當中的利害得失。

劉兆佳認為，拜登當選美國總統後，美國會拉攏西方國家以及日本，打壓中國，美國亦會嘗試離間中俄關係。他估計，美國會繼續利用香港、新疆和西藏，打擊中國；另外，面對中國的「一帶一路」倡議，在中亞、南亞和中東地區，美國必會與中國進行戰略爭奪。

科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴今（8日）出席一個電台節目時表示，相信拜登上台後，中美貿易戰將較為緩和。他預計拜登有機會降低關稅，並縮減美國與其他盟國的貿易戰規模。另外，他認為美國對香港實施的經濟限制有限，目前美國制裁個別香港官員是「姿態大於實際」，對香港經濟並無影響。

全國政協外事委員會前委員劉夢熊今在另一個節目稱，若拜登順利接任，將成為中美關係緩和的契機。他指出，美國朝野有共識要對中國政策強硬，但預計拜登的作風及手段與特朗普並不一樣。

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責任編輯︰尹櫻霖