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【父愛如山】鐵窗無阻父愛 爸爸獄中做教材為5歲女兒遙距上課

親子 17:55 2020/11/08

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鐵窗無阻父愛！菲律賓聖胡安市監獄一名33歲囚犯，透過監獄的數碼探監計劃，自製教材為5歲女兒遙距上課。事件曝光後，令網民深受感動。

綜合外媒報道，菲律賓監獄管理局（BJMP）聖胡安市（San Juan）監獄近日在臉書公開受刑人湯姆（Tom化名）的故事。監獄長稱，透過數碼探監計劃，被剝奪自由的人士透過電子器材得到與家人聊天的機會。以湯姆為例，他用這個機會教導女兒。

湯姆在等待數碼探監時自製教材，他稱，

所有教材都是在這裏用紙盒、鉛筆、蠟筆和白紙做的。我自己寫跟畫。

從影片可見，湯姆在紙上畫出菠蘿、西瓜、木瓜等水果，還自製英文字母卡，透過與女兒視像通話的機會，拿起一張張卡片予以教導。

菲國各級學校因新冠肺炎疫情停課半年多，新學年於10月5日開學，監獄長說：「這激勵每個人，不只是他的獄友。他對家人的愛引起我們的注意。」

他表示，因為200名囚犯共用2部電腦，每個人只能分配到5分鐘時間，「但我們發現湯姆在做的事之後，就多給了他兩分鐘。」

在影片最後，湯姆對女兒說：「好好照顧自己。不用擔心，當我自由後，會為妳做任何事，讓妳實現夢想。」

責任編輯：王明芳

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