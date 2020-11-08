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城大獲創新及科技基金資助逾710萬港元　以研究及應對新冠肺炎

社會 18:29 2020/11/08

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城大獲創新科技署轄下創新及科技基金資助一共逾710萬港元，共有4個跨學科研究計劃成功獲得創新及科技基金「公營機構試用計劃資助」，以從事應對新型肺炎病毒的研究。(城大提供圖片)

城大於今（8日）公布，獲創新科技署轄下創新及科技基金資助一共逾710萬港元，共有4個跨學科研究計劃成功獲得創新及科技基金「公營機構試用計劃（為在香港防控2019冠狀病毒而設的項目）」資助，以從事應對新型肺炎病毒的研究；4項研究包括，以簡單快速方法測試新冠病毒、令病原體不會存留於物體表面、預測新冠肺炎的感染和死亡率，及為醫院的新冠病毒患者研發快速通風密封系統。

生物醫學系楊建文講座教授（生物醫學）楊夢甦領導團隊，研究以簡單快速方法測試新冠病毒，基於視覺檢測的分子快速測試程序，使用一次性側向流動裝置進行檢測，而該裝置包括基於納米技術的生物傳感器和遺傳生物標記。此研究獲約141萬港元資助。

電機工程學系講座教授梁國華指導的研究團隊，將研究一種便捷可靠的方法，令病原體不會存留於物體表面。梁指，紫外線能有消毒的作用，但對人體有害。不過最近有研究表明遠紫外線是無害，因為它不會穿透人體皮膚，卻可消滅病原體。梁表示，他們研發的遠紫外線消毒設備可用於電梯按鈕、桌子、水果及其他食品、盒和瓶等；此研究獲約181萬港元資助。

另外，生物醫學系及電機工程學系助理教授陳紀行領導的一項研究，採用機器學習與深度學習技術來預測新冠肺炎的感染和死亡率。團隊運用一組既定免疫力和代謝標誌物，來研究新冠病毒感染與其他疾病的聯繫。

陳紀行表示，預測模型將較易感染或死亡，及有併發症的群組分類，簡化相關的治療決策，藉此提供最佳護理以減輕本港的臨床醫療負擔。此研究獲約200萬港元資助。

機械工程學系助理教授Steven Wang則為醫院的新冠病毒患者研發快速通風密封系統。這個快速密封系統以創新方式收容或隔離新冠病毒患者，以免他人因空氣傳播而感染。系統的原型限制了病毒傳播，並減低受感染患者與醫護人員的接觸。

他續指，通風密封系統包括管道、配件與其他易於購買或製造的小零件。研發成果已準備就緒於香港所有醫院作防疫用途。此研究獲約198萬港元資助。

責任編輯：洪芷晴

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