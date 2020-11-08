【新冠肺炎】梁子超籲當局及早為大埔居民願檢盡檢　憂病毒散播其他區「清零」之日遙遙無期

▲ 政府安排流動檢測車到大埔區免費派發及收集深喉唾液樣本瓶。 （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情未止，過去一周有9名患者均居於大埔區，當局不排除該區出現隱形傳播鏈。呼吸系統專科醫生梁子超認為，政府應盡快為區內居民願檢盡檢，否則病毒散播至其他地區和群組時，後果將更難處理，「清零」之日遙遙無期。

位於大埔賽馬會診所今早（8日）已大排長龍，診所每日90個樣本包名額不消半小時就派完。梁子超認為，政府一直希望有較高感染風險或有病徵市民盡早檢測，今次大埔區個案有上升趨勢，推動居民主動接受檢測，惟普通科門診僅設90個樣本包配額，難以應付大量需求，做法令人失望。他認為，診所應盡快增加樣本包存量，以備不時之需，當市民主動接受檢測，及後追蹤和截斷傳播鏈的效果亦大大提升。

政府及後下午一連3日起安排檢測承辦商流動車到大埔區派發及收集病毒檢測樣本瓶，梁子超指，檢測流動車效率比固定位置派樣本瓶高，若部分門診樣本包存量不足，當局可考慮加派檢測流動車，在區內商場、街市等人群聚集較多地方派發和收集樣本包，有需要時更應盡快啟動檢測中心，令市民願檢盡檢，

有更多車做，氣氛愈好，開始愈多人檢測，就有更多人檢測；但得一個地方小貓三四隻，永遠都帶動不到市民檢測的意願，浪費市民檢測的動機。

他認為，政府要把握時機，盡快把大埔區疫情控制，倘若病毒散播至其他地區和群組，後果會更難處理，「清零」之日遙遙無期，擔心往後開關、旅遊氣泡等措施被迫胎死腹中。

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記者：陳子謙