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【新冠肺炎】再多5患者康復出院　11人危殆或嚴重

社會 19:30 2020/11/08

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本港再多5新冠肺炎患者康復出院，另有11人情況危殆或嚴重。（梁偉榮攝）

醫管局今日（8日）公布，截至上午9時，過去24小時共有5名新冠肺炎患者康復出院，至今共有5 ,144名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用613間負壓病房，合共1,090張負壓病床，現時共有84名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中7人情況危殆，4人情況嚴重，其餘73人情況穩定。

病人情況 個案編號
出院 4101、5278、5323、5346、5359
危殆 1989、3496、4706、4833、4937、5110、5185
嚴重 4788、5151、5273、5282
資料來源：醫管局

本港今日新增10宗新冠肺炎確診個案，7宗屬輸入個案，3宗源頭不明，詳情即看：【下一頁】

醫管局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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