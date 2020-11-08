【新冠肺炎】再多5患者康復出院 11人危殆或嚴重
社會 19:30 2020/11/08
醫管局今日（8日）公布，截至上午9時，過去24小時共有5名新冠肺炎患者康復出院，至今共有5 ,144名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用613間負壓病房，合共1,090張負壓病床，現時共有84名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中7人情況危殆，4人情況嚴重，其餘73人情況穩定。
|病人情況
|個案編號
|出院
|4101、5278、5323、5346、5359
|危殆
|1989、3496、4706、4833、4937、5110、5185
|嚴重
|4788、5151、5273、5282
|資料來源：醫管局
本港今日新增10宗新冠肺炎確診個案，7宗屬輸入個案，3宗源頭不明，詳情即看：【下一頁】
醫管局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。
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記者：陳曉瑩