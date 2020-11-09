【新冠肺炎】律敦治急症科訓練中心授醫護程序　防院內感染

▲ 律敦治及鄧肇堅醫院急症科訓練中心的團隊獲醫管局2020年度傑出團隊獎。（林宇翔攝）

新冠肺炎肆虐已10個月，醫護人員在前線感染風險最大，但仍能堅守陣線，而其中律敦治及鄧肇堅醫院急症科訓練中心的團隊，在疫情初期為醫護提供訓練以避免院內感染，功不可沒。

本港在1月底出現首宗確診，律敦治及鄧肇堅醫院護理總經理林啟昌表示，中心在2月初已推出特別訓練，供在高危部門例如深切治療部、傳染病病房和急症室等需要處理氣道的醫生和護士參加，當時共開了5班，讓約100名醫護了解感染控制措施後，回到部門訓練同事；而有關程序也加入了為新畢業醫護而設的課程中。

▲ 部分病人在進行電腦掃描期間或會情況轉差，需要用上呼吸機，以往做法是一個人同時負責按住呼吸器和供氣，飛沫容易在呼吸器和臉部的隙間噴出，故疫情後安排由2人負責，一人按著呼吸器，另一人按著供氣位置，以減少傳播風險。（林宇翔攝）

林舉例，部分病人在進行電腦掃描期間或會情況轉差，需要用上呼吸機，以往做法是一個人同時負責按住呼吸器和供氣，飛沫容易在呼吸器和臉部的隙間噴出，故疫情後安排由2人負責，一人按著呼吸器，另一人按著供氣位置，以減少傳播風險。另一個例子院內或轉院救護車內需為病人抽痰，以往是接受抽痰管道與外間有少許空隙，但現則全部轉為密閉抽痰系統。

▲ 為病人抽痰時，以往是接受抽痰管道與外間有少許空隙，但現則全部轉為密閉抽痰系統。（林宇翔攝）

中心今年更獲醫管局2020年度傑出團隊獎，身兼隊員的律敦治及鄧肇堅醫院顧問醫生（急症科）蕭粵中表示，中心在1994年成立，由一個細小的病房發展至今，佔社區日間醫療中心整整一層半空間，在2018至19年度提供61個課程，培訓逾1.2萬人次。

▲ 中心設模擬救護車以作訓練。（林宇翔攝）

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記者：徐紹軒