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【首置盤】煥然懿居三房574呎入場費695萬元　 紅磡市區盤呎價僅1.2萬

社會 13:13 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

首置上車盤、紅磡煥然懿居43伙貨尾價單出爐，市建局於市值7折水平推售。（經濟日報資料圖片）

首置上車盤、紅磡煥然懿居43伙貨尾價單出爐，市建局於市值7折水平推售，574呎三房單位入場費低見695.2萬元，現樓即買即住。

有關「煥然懿居」港人首次置業先導項目的申請，將於2020年11月23日下午7時正截止。

按價單顯示，最平三房574呎單位是2座6樓G室，售695.2萬元，7樓同一間隔單位是697.9萬元，同樣7球有找。「樓王」是2座36樓G室，屬頂層單位，售798.3萬元。

至於最平單位就是2座7樓E室，284呎開放或式單位，售355.2萬元。

點擊圖片即睇更多煥然懿居單位及配套：

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市建局11月10日至12月21日，將開放至少4款示範單位，供市民預約參觀；屆時屋苑地下將開設售樓處，市民可到場交表。

「煥然懿居」現樓單位將於2020年11月10日至12月21日期間開放予公眾參觀 (2020年11月24日至2020年12月21日只接受已遞交港人首次置業先導項目申請的人士預約參觀)，時間為每天上午10時至下午7時正 (星期六、日及公眾假期照常開放) (星期一至五預約時間為上午10時至下午4時30分，星期六、日預約時間為中午12時至下午4時30分)。

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記者：吳卓峰

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