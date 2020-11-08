林鄭月娥稱最愛看黃偉綸網誌　箇中有何原因？

▲ 特首林鄭月娥大讚發展局局長黃偉綸今日（8日）發表的網誌！（資料圖片）

現屆政府多名司長每個周日都會發表網誌，講解一下負責政策的進展，例如發展局局長黃偉綸今日（8日）發表網誌，介紹早前在2018年底完成擴建工程的大埔濾水廠，他的網誌不但圖文並茂，更附有影片介紹，特首林鄭月娥看畢他的網誌後，隨即在社交網站撰文，說自己最喜歡看黃偉綸的網誌！

當然，最吸引林鄭眼球，可能是視乎特定網誌內容而定。林鄭大讚黃偉綸的網誌「特別有親切感」，原來，今個星期日的網誌中，介紹的大埔濾水廠擴建工程，所以林鄭也直言，這是正由她出任發展局局長時所規劃的。林鄭又說，十分感謝水務署的同事，合力完成一項有利民生的工程。

大埔濾水廠擴建後，濾水量增加達一倍，亦注入了當時發展局推動的綠色建築、污水零排放、雨水回收再用等環保理念，廠內又增設生產氯氣設施，減低採購氯氣時，偶爾出現供應不穩定，以及運輸和儲存液體氯時產生的風險。

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