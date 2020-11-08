  • 25°C
香港時間 : 20201108日 (週日) 22:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林鄭月娥稱最愛看黃偉綸網誌　箇中有何原因？

政治 21:11 2020/11/08

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

特首林鄭月娥大讚發展局局長黃偉綸今日（8日）發表的網誌！（資料圖片）

現屆政府多名司長每個周日都會發表網誌，講解一下負責政策的進展，例如發展局局長黃偉綸今日（8日）發表網誌，介紹早前在2018年底完成擴建工程的大埔濾水廠，他的網誌不但圖文並茂，更附有影片介紹，特首林鄭月娥看畢他的網誌後，隨即在社交網站撰文，說自己最喜歡看黃偉綸的網誌！

當然，最吸引林鄭眼球，可能是視乎特定網誌內容而定。林鄭大讚黃偉綸的網誌「特別有親切感」，原來，今個星期日的網誌中，介紹的大埔濾水廠擴建工程，所以林鄭也直言，這是正由她出任發展局局長時所規劃的。林鄭又說，十分感謝水務署的同事，合力完成一項有利民生的工程。

大埔濾水廠擴建後，濾水量增加達一倍，亦注入了當時發展局推動的綠色建築、污水零排放、雨水回收再用等環保理念，廠內又增設生產氯氣設施，減低採購氯氣時，偶爾出現供應不穩定，以及運輸和儲存液體氯時產生的風險。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : 傅流瑩

相關文章

韓正和林鄭會面沒有討論美國大選　林鄭冀港美關係回復正常
18:13 2020/11/06
韓正和林鄭會面沒有討論美國大選　林鄭冀港美關係回復正常
林鄭︰訪京之行獲中央高度重視　
19:08 2020/11/06
林鄭︰訪京之行獲中央高度重視　
林鄭月娥下周一赴澳門出席博鰲亞洲論壇　薛永恒陳國基將隨行
14:41 2020/11/07
林鄭月娥下周一赴澳門出席博鰲亞洲論壇　薛永恒陳國基將隨行
政治 發展局 黃偉綸 林鄭月娥

最高瀏覽

【離譜丈夫】為追仔20年內迫妻墮胎7次　斯文丈夫入診症室突變臉：她的下體比網球大
15:38 2020/11/07
【離譜丈夫】為追仔20年內迫妻墮胎7次　斯文丈夫入診症室突變臉：她的下體比網球大
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約
10:45 2020/11/07
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約