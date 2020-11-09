【私隱專員獨家專訪】鍾麗玲：「起底」被視為武器令人痛心　籲勿因一時之氣犯案　公署兩招遏歪風

▲ 個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲坦言，過去一年多的「起底」情況令人痛心。（林宇翔攝）

本港政治紛爭令「起底」文化愈趨盛行，9月接任個人資料私隱專員（私隱專員）的鍾麗玲首度接受傳媒訪問，她在TOPick專訪中坦言，過去一年多的「起底」情況令人痛心，社會不同意見人士將「起底」視為一種武器，個人資料被「武器化」，令受害人或其家人長期受網上欺凌，甚至刑事恐嚇，蒙受身心靈傷害。

鍾麗玲強調，有關風氣不應被鼓勵，上周首宗判刑案例有助警惕公眾「起底」的後果嚴重，籲公眾勿因一時之氣而犯下刑事罪，害人害己；公署會以執法及教育，雙管齊下遏止歪風。

首案洩警資料囚2年 歡迎裁決

首宗警員被「起底」侵犯私隱刑事案上周二（3日）判刑，涉案被告判囚兩年。鍾麗玲上周三（4日）接受TOPick專訪時表示，歡迎法庭裁決，認為不論刑期長短，都具有阻嚇性，讓公眾明白「起底」行為後果嚴重，可構成入獄，法庭日後再處理類似個案時，都有案例及定罪刑期作參考。

▲ 近年涉及「起底」及網絡欺凌的投訴。

「起底」問題在過去一年多湧現，私隱專員公署去年就處理約4,439宗經投訴或主動發現的「起底」個案。鍾麗玲指，當中離不開「反修例運動」，社會不同意見人士將「起底」視為一種武器，引致個人資料被「武器化」，自去年6月起出現了各式各樣的「起底」案件，令受害人或其家人遭受網上欺凌，甚至刑事恐嚇，令事主受到長期困擾，傷害生理及心理健康，坦言情況令人痛心。

她透露，有投訴人的家人無辜被「起底」後，姓名、日常生活照、手機號碼、工作地址等被公開，網民更傳信息給事主，揚言會騷擾他們，令投訴人與家人感到擔心，為避免受滋擾，需改變生活模式及習慣等；亦有網民在互聯網表達意見後，遭他人「起底」，個人資料於公開平台被披露後，事主日收數十個電話，未能安寢；更有商戶地址被公開後，有網民出現在店舖門口，東主因而不敢營業。

鍾麗玲稱，公署今年首9個月接獲涉及「起底」的投訴已大幅減少至638宗，情況雖有改善，但仍未遏止，強調有關風氣不應被鼓勵，亦不希望持續湧現，公署須做大量執法及教育工作，

有些人會抱僥倖心態，以為網絡世界無法可依，但他們的真正身份仍會被調查出來，以為不會被人知道，其實是大錯特錯。

▲ 私隱專員公署去年就處理約4,439宗經投訴或主動發現的「起底」個案。（經濟曰報資料圖片）

鍾麗玲希望大眾能認清「起底」行為害人害己，更需負上刑事責任，不要因一時之氣或一時之快而惹上官非，

將心比己，當同樣的情況發生在自己或家人身上，相信大家都會加以譴責。

尋海外機構協助 遏止行為

自去年6月至上月底，私隠公署已轉介1,400多宗涉及刑事成分的「起底」個案予警方跟進，亦200多次去信18個網站、網上社交平台或討論區的營運商，要求移除3,500多條「起底」連結。鍾說，由出信至連結移除，一般需時數天至一星期；公署在有需要時亦會尋求海外監管機構協助，盡力遏止「起底」行為。

至於高等法院已批出3個涉及「起底」的臨時禁制令，鍾麗玲認為具有阻嚇作用，亦有助公署執法，截至上月底，公署已將45宗個案轉介至律政司，有兩宗個案的「起底」行為被法庭裁定違反臨時禁制令。

▲ 9月接任個人資料私隱專員（私隱專員）的鍾麗玲首度接受傳媒訪問。（林宇翔攝）

此外，港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲因車牌查冊而涉嫌違法，鍾麗玲指，案件已進入司法程序，暫不就個別事件作評論；又稱公署有接受投訴的機制，有需要時會轉介相關部門繼續跟進。

對於外界質疑查冊系統刪陳述選項或牴觸《私隱條例》，她強調，每個政府部門提供的查冊服務，都有制定法律框架供服務使用者依從，但必須在公眾利益及私隱或資訊流通上作出合適的平衡。

鍾麗玲在專訪中亦提及，身份證號碼易遭他人作不法用途，提醒企業如非必要勿索取，詳細即看：【下一頁】

個人資料私隱專員公署擬夥教育機構製作教材，教學生尊重私隱，詳細即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩