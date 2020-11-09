【私隱專員獨家專訪】鍾麗玲：身份證號碼易遭他人作不法用途　企業如非必要勿索取

▲ 鍾麗玲表示，身份證號碼是重要的個人資料，市民要小心保護。（經濟日報資料圖片）

科技進步及疫情新常態下，市民日常生活、企業營商都轉移網上，新任私隱專員鍾麗玲接受TOPick專訪時認為，市民對個人資料的權利認知和保障意識已提高了不少，籲企業商戶要更小心處理公眾的個人資料，應以收集最少資料為前提，如非必要，勿要求市民提供身份證號碼。

鍾麗玲以近日有大型商戶舉辦網上抽獎活動為例，該商戶原要求市民在登記參與時須填寫身份證號碼首4個數字及手機號碼，公署即日主動向對方發信，提醒在《私隱條例》下，收集及使用個人資料的重要原則，有關商戶最終只要求市民填寫手機號碼及出生月份便可參加抽獎。

▲ 鍾麗玲指，身份證號碼易遭他人作不法用途，企業如非必要勿索取。（經濟日報資料圖片）

她讚揚對方的更改安排，符合公署鼓勵企業收集公眾最少個人資料的原則，並解釋身份證號碼是一個非常敏感的個人資料，易遭他人誤用或作不法用途，並不理想，鼓勵企業如非必要，勿要求市民提供。她亦提及，該商戶公布活動詳情後，網上即出現一些虛假連結，欲套取市民個人資料，公署知悉後亦提醒市民勿隨意在網上登記，以免蒙受詐騙。

附私隱政策聲明 值得讚揚

鍾麗玲續言，留意到近年公私營機構在收集市民的個人資料時，已附有私隱政策聲明供市民同意與否，形容此舉做得不錯，亦呈現良好趨勢，但部分聲明內容仍未有具體說明收集資料的目的或會否將資料轉移予第三方，情況值得改善。

她認為，企業或機構在完成任何活動或項目後，應在切實可行下盡快取消參加者的個人資料，不應繼續保存；又呼籲企業及商戶在舉辦大型網上活動時，須小心處理市民的個人資料，並衡量收集的需要性。

▲ 鍾麗玲說，公署首辦的「私隱之友嘉許獎2021」，已有逾50間機構報名參與。（林宇翔攝）

此外，私隱公署今年首度舉辦「私隱之友嘉許獎2021」，以表揚機構在保障個人資料私隱方面的努力。鍾麗玲說，活動已有逾50間機構報名參與，涵蓋政府部門、公營機構、大中小型私營機構及法定機構等。

鍾麗玲9月接任個人資料私隱專員（私隱專員），她首度接受傳媒訪問，在TOPick專訪中認為，個人資料被「武器化」，過去一年多的「起底」情況令人痛心，籲公眾勿害人害己因一時之氣犯案。有關報導詳情即看：【下一頁】

個人資料私隱專員公署擬夥教育機構製作教材，教學生尊重私隱，詳細即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩