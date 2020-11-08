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周梓樂逝世一年將軍澳有人群聚集悼念　警方一度舉紫旗1名男子被捕

社會 22:53 2020/11/08

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警方在現場拉起封鎖線。(香港警察 fb)

科大學生周梓樂離世一年，晚上有多名市民到將軍澳尚德停車場外悼念，警方曾一度舉起紫旗警告有人違反《港區國安法》，要求人群散去。警方指，拘捕一名男子涉嫌刑事毀壞尚德邨停車場牆壁，另有6人涉違反限聚令被票控。

下午約5時起，陸續有人到尚德停車場外悼念周梓樂，有人放下白色鮮花，並燃點起燭光，在圍板貼上周梓樂的相片及標語。期間一直有警員駐守，並警告在場市民不可參與多於4人的聚集。至約晚上8時許，有人高叫反修例及港獨口號，警方舉紫旗警告在場人士涉違反國安法及參與非法集結。

警方表示，今午5時許，有人群在將軍澳尚德邨一帶集結，經多番警告後仍未離開，涉嫌觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行。下午接近6時，1名男子涉嫌刑事毀壞尚德邨停車場牆壁被拘捕，另外有6人因違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》被票控。

警方正在現場加強巡邏，絕不容忍任何違法行為，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，警方會繼續在現場果斷執法。

去年11月3日，尚德邨一帶有示威者與警方爆發衝突，期間周梓樂從停車場的3樓墮下，送院搶救延至5日後不治。

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責任編輯：蘇文軒

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