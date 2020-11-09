【私隱專員獨家專訪】公署夥教育機構製教材　教學生尊重私隱

▲ 私隱專員公署擬與教育機構合作準備教材，教導學生尊重私隱及起底後果。（經濟日報資料圖片）

反修例運動以來，「起底」問題備受關注，私隱專員鍾麗玲在TOPick專訪中認為，現時屬好時機透過執法及教育雙管齊下，從根源着手，改善「起底」歪風，向公眾傳遞尊重個人資料的重要。

私隱專員公署擬與教育機構合作，為中、小學準備教材，教導學生尊重他人私隱及起底後果，又會針對網上起底行為加強宣傳。

有判刑案例參考 遏歪風好時機

鍾麗玲表示，公署去年至今都有以講座、發信、宣傳單張等形式，向本港中小學校長及學生解說起底的概念、問題及後果等，因應現時社會上的起底行為仍存在，公署有必要在教育上「落多些功夫」，加強基礎教育。

▲ 私隱專員鍾麗玲認為，現時屬好時機透過執法及教育雙管齊下，改善「起底」歪風。（林宇翔攝）

她解釋，起底文化的出現非一日之事，加上有已判刑的案例作參考，現時是一個好時機進一步推展教育工作，其中公署計劃與教育機構合作，準備教材，從中、小學開始，向學生灌輸尊重別人私隱及保護個人資料的知識，構建一個具尊重私隱的社會，希望可於未來3、4個月完成相關項目。

鍾麗玲續言，起底行為很多時候牽涉網民，有需要向他們加強解說工作，公署擬於YouTube等網上影片平台上載短片，以及與警方合作製作宣傳短片，講解起底行為可能同時觸犯私隱條例，及違反高等法院頒下的禁制令，從而觸犯藐視法庭罪，提醒他們勿以身試法。

她指，公眾教育是一個長遠的工作，需逐步而行，有效及持續性地改善社會的起底問題。

鍾麗玲9月接任個人資料私隱專員（私隱專員），她首度接受傳媒訪問，在TOPick專訪中認為，個人資料被「武器化」，過去一年多的「起底」情況令人痛心，籲公眾勿害人害己因一時之氣犯案。有關報導詳情即看：【下一頁】

鍾麗玲在專訪中亦提及，身份證號碼易遭他人作不法用途，提醒企業如非必要勿索取，詳細即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩