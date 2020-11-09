【新冠肺炎】港府大埔加設3個流動採樣亭　今起連續3日為巿民免費檢測 

▲ 港府繼昨派出流動車在大埔派發樣本包供巿民檢測後，今日起再設3個檢測亭為巿民進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集以檢測。(梁偉榮攝)

食衞局昨晚(8日)深夜發稿表示，鑑於近日先後有數名大埔區居民確診新冠肺炎，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，今日（9日）起一連三天安排檢測承辦商前往大埔，透過流動採樣亭提供免費的採樣及檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接檢測。

檢測工作由承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司負責，流動採樣亭將設於以下三個地點，均為之前出現確診個案的公共屋邨和鄉村社區，包括

1.廣福邨廣惠樓旁的排球場

2.富善社區會堂外空地

3.圍頭村牌樓及涼亭之間的空地

市民今日至本周三(11)上午10時至下午5時，直接前往流動採樣亭即場登記及進行採樣。

食衞局發言人表示，檢測承辦商會向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及病毒檢測服務，費用全免。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。」

另外，檢測承辦商Prenetics Limited的流動車輛仍會於今日及明日(10日)上午10時至下午5時，停泊在廣福道41號恆生銀行對出的士站附近，繼續向市民派發及收集深喉唾液樣本瓶。

當局呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士為人為己，同心抗疫，接受檢測。

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