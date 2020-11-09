【開心速遞】《愛回家》愛寵或要告別熊家　曾暗中換角元祖啤啤是「安仔」周嘉洛愛犬【多圖】

▲ TVB劇《開心速遞》的啤啤曾由安仔（周嘉洛飾）的愛犬棚棚飾演。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的安仔（周嘉洛飾）、朱Ling（吳偉豪飾）、Bonnie（林凱恩飾）等備受力捧，劇中狗演員啤啤也深受觀眾愛戴，不過今晚劇情預告似乎在暗示啤啤要離開《開心速遞》。

事實曾經易角的啤啤起初由周嘉洛愛犬棚棚飾演，不過後來周嘉洛擔心牠過於疲勞，因而劇組悄悄換成其他狗演員演出。

今晚（11月9日）播出的第1054集《開心速遞》「彩虹橋上的啤啤」，講述啤啤善解人意，成為熊家各人的寵兒。樹根（劉丹飾）發覺啤啤最近食慾不振，遂帶牠去看獸醫，檢驗結果卻令眾人大感震驚。

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《愛‧回家》演員離開劇組 《開心速遞》元祖角色啤啤暗中換狗演員演出

樹根等愈加關心啤啤，除了安裝攝錄鏡頭監察其日常狀況之外，還嘗試為牠尋求不同療法；樹根更於家中擺風水陣，望能庇佑啤啤身體健康。高小姐（甄詠珊飾）的愛犬離世，樹根偕心如（蘇韻姿飾）、安仔出席牠的告別禮，樹根因此有所啟發……

樹根、若水（呂慧儀飾）等人的生活起了變化，各人盡量多抽時間陪伴啤啤。然而，他們不想面對的日子似乎終要來臨……

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元祖啤啤是周嘉洛愛犬

熊家的寵物啤啤是《開心速遞》的人氣角色，而元祖啤啤為周嘉洛愛犬棚棚，牠曾隨主人入劇組演戲，在《愛‧回家之開心速遞》第一集已登場，是該劇最初期一批角色，不過原來現在的啤啤，已不是由棚棚飾演，牠早已退出劇組「息影」。

棚棚的主人周嘉洛早前接受TOPick訪問時透露，「啤啤在開劇時人氣比很多人高，包括我自己，哈哈哈哈。開始時我會帶牠開工，但經過一段時間發現開工很累，我不想棚棚太辛苦，所以牠沒再演，現在換了另一隻狗演員演啤啤，所以現在的啤啤已不是我的『啤啤』。」

其實早在2017年，已有不少眼利的觀眾很早便發現啤啤長得跟以前不一樣，更不時到周嘉洛IG提出疑問，而周嘉洛則指：「網民曾懷疑啤啤長的不一樣應該是剪毛緣故，但最近的狗演員便真的很不一樣。」

周嘉洛不時分享棚棚的照片，更大讚棚棚「連個pat都咁有戲」，可見棚棚天生一副明星相，因此在《開心速遞》內大受歡迎。