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【新冠肺炎】沙田聖公會主風小學老師初步確診　曾短暫接觸一班畢業生

社會 09:43 2020/11/09

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校方指已通知涉事畢業生的家長。

沙田聖公會主風小學一名老師初步確診，她是一名確診者的太太，她丈夫屬於源頭不明個案。校方今日（9日）在校網發出公告，凌晨接獲有關通知，原定兩天網課會取消，以便安排教職員接受檢測及其他措施。

聖公會主風小學指教師現時身體狀況良好，校方會安排會體教職員進行檢測，今日及明日的網上教學會取消。校方又指，教師早前曾接觸6B班畢業生，已通知有關學生的家長及中學，亦會向衞生防護中心提供名單。

沙田聖公會主風小學老師凌晨初步確診。（資料圖片）

衞生防護中心在星期六（7日）公布3宗初步確診個案屬於不明源頭，包括一名50歲男士，他於昨日（8日）確診，男患者於灣仔告士打道任文職工作，最後上班日為11月6日。他於10月28號開始咳嗽，11月4日因氣促到浸會醫院求醫。他與太太居於大埔寶雅苑興和樓，太太是沙田聖公會主風小學擔任老師，曾出現口乾症狀，了解兩夫婦行蹤，詳情即看：【下一頁】

校方通知師生有關消息。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

 

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