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【肥媽喪夫】丈夫離世後坦言不想見人　肥媽哽咽憶亡夫：從沒想過會走【有片】

娛樂 10:09 2020/11/09

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肥媽拍片憶亡夫心情。

肥媽（Maria Cordero）與Rick結婚21年，一直十分恩愛，可是肥媽老公在2017年確診患上末期肺腺癌。Rick因抗病要經常出入私家醫院，肥媽為醫好老公，花費超過600萬，惜Rick最終於今月初離世，為亡夫傷感的肥媽，昨晚在社交平台拍片，面容憔悴思念亡夫。

肥媽自丈夫Rick在3年前患上肺腺癌末期，便全天候照顧丈夫，痛失摯愛的肥媽，在丈夫離世當刻已傷心欲絕，令不少朋友擔心，因此肥媽昨晚facebook上載片段，在家中拍片向關心她的人道謝。

肥媽憶亡夫禁不住傷感。（影片截圖）

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息

肥媽抱著家中多頭愛犬，指好友們不用擔心，因為她有家人陪伴，不久肥媽已哽咽，並指幸好家中狗兒甚有靈性，像知道男主人離開，不斷安慰肥媽。

肥媽道：「他們真是識性、很乖，我坐在哪裡都會來陪我，日日如是，其中Barney更經常走到老公的電單車旁坐著等，好有靈性，所以大家不用擔心。」

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肥媽喪夫後不想見人

肥媽之後憶述丈夫去世時的心情，強忍淚水說：「我老公在……半日之內，他自己入醫院，最後同孫女講完電話，之後就瞓覺，他好安詳，我都估不到，真是太突然……他臨走叫我多些跟朋友、屋企人一齊，因為他病，我要照顧佢，這幾年都少出街。」

肥媽丈夫雖是天主教徒，但他生前喜歡看肥媽拍的煮食片，肥媽因此買了紙紮iPad，指：「等你可以看我開live煮飯。」

肥媽再忍著淚水：「我真係從不覺得他離開，太突然，我好多謝關心，傷心一定有，現在準備辦埋後事，不是好想見人，辦完後事先再看情況。」

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肥媽感謝自己有愛犬相伴，很多朋友陪伴，家人亦天天來陪她，她最後稱：「希望疫情快些走，可以同大家敍一敍。」肥媽坦言，自己拍片是為了讓大家放心，不用擔心她，以及趁機向大家致謝。

撰文 : TOPick柴犬出動

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