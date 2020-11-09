【驚險意外】大埔2歲童遭扶手電梯夾腳　消防員到場救出送院治理

▲ 消防員到場救出男童。

大埔一商場電梯早前發生驚險意外，一名年約2歲的男童遭電梯夾腳，男童不斷嚎哭，狀甚痛苦，多名消防員到場後合力搶救，成功將男童救出後送院治理。

有大埔網民昨日（8日）在facebook群組「Tai Po 大埔」上載一段影片，影片中有一名年約2歲的男童被電梯夾腳，被困於下層扶手電梯口，期間不斷大聲叫喊和哭泣。

▲ 男童被困在扶手電梯下方，消防員合力將他救出。（影片截圖）

消防員救出男童

網民指，現場為大埔昌運中心的電梯。從影片可見，最少7名消防員在現場，嘗試將男童救出，有一名身穿白色間條衫的男子疑為男童家長，也一直守候在男童身邊，不斷安慰男童，為他抹眼淚。

救護員亦一邊安慰，一邊嘗試把他拉出來。片段最後男童仍未被救出，不過網民則留言指，「好在小朋友冇事」，相信男童最終平安被救出，並被送院治理。有另一網民留言指，在急症室見到受傷的男童，大約只有2歲，一直在醫院內嚎哭。

有其他大埔網民又指，這條電梯已非首次出事，「又係呢條電梯」、「一唔小心真係會死神來了，好在細路無事」、「係咪膠鞋夾腳」等。

▲ 涉事電梯目前暫停使用。（顏紫燕攝）

目前涉事的下行電梯暫時停用，而小朋友夾腳位置亦以綠色膠布封住，相信是等待檢查。電梯下方有告示，提醒市民要緊握扶手，避免站近梯邊等。

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責任編輯：王明芳