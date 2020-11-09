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【鄭何聯婚】何雁詩晒婚戒跟鄭俊弘留港蜜月　新婚人妻賀父70大壽助養70小孩

娛樂 10:54 2020/11/09

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何雁詩大婚撞正爸爸生日。

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）在上周六（11月7日）成婚，當日正好是何雁詩爸爸的70歲生日，雙喜臨門的何雁詩，便決定與媽媽以父之名做善事，非常有愛心。

【鄭何聯婚】鄭俊弘給8位數字開門利是　明年補擺大型喜酒【多圖】

上周六Fred與Stephanie下午在沙田凱悅酒店舉行婚禮，受到疫情影響，他們只邀請約50親朋戚友出席見證，晚上便在大埔西餐廳舉行私人派對。

何雁詩與父母。（大會提供）

助養70位小朋友

孝順女Stephanie更在台上表示自己結婚撞正爸爸的70歲生日，為了爸爸的生日禮物，自己與媽媽準備了一些時間，最後決定以爸爸的名養助養70位小朋友。

然而，何爸爸在世界各地已助養近300名小朋友，對於女兒高爾夫球仍念念不忘，希望她可以發展娛樂事業外，可以代表香港參加高爾夫球比賽。

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【鄭何聯婚】鄭俊弘何雁詩結婚　Stephanie上頭甜笑：就要嫁給你

甜晒婚戒

何雁詩跟鄭俊弘於周六日間舉行簽約儀式後，

受到疫情影響，Stephanie與Fred在本地酒店Staycation享受Honeymoon，Stephanie更在個人IG的限時動態甜晒婚戒。

何雁詩的Honeymoon。（何雁詩IG）

Fred接受訪問時透露，「四大長老」都均有催他們生B，但二人希望將生B計劃延後：「暫時想享受二人世界，短期內沒有計劃生B。不過如果真的生小朋友，目標生兩個。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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