【新冠肺炎】消息：新增6宗確診個案　沒有本地個案

▲ 消息指本港新增約6宗確診個案，沒有本地感染病例。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日（9日）新增6宗確診個案，沒有本地或不明源頭。

沙田聖公會主風小學一名老師初步確診，她是一名確診者的太太，她丈夫屬於源頭不明個案。校方今日（9日）在校網發出公告，凌晨接獲有關通知，原定兩天網課會取消，以便安排教職員接受檢測及其他措施。詳情即看:【下一頁】

本港昨日（8日）新增10宗新冠肺炎確診個案，包括3宗於前日初步公布的源頭不明本地個案，其中一人居大埔寶雅苑，令過去一周累計9名大埔居民染疫。

大埔賽馬會診所昨早派樣本包，90個名額於半小時內迅速派完，港府即安排檢測承辦商昨起一連三日在當區設流動車派發及收集樣本瓶，有不少巿民前往索取檢測。有專家認為，當局應盡快為區內居民願檢盡檢，否則病毒散播至其他地區和群組，後果將更難處理，「清零」之日遙遙無期。詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋