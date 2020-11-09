【酒店優惠】皇家太平洋酒店推雙十一餐飲優惠　78折預訂士多啤梨杏仁西瓜蛋糕【內附連結】

▲ 皇家太平洋酒店推出「雙十一」購物節優惠，食客於網上訂購全新的士多啤梨杏仁西瓜蛋糕，即可享78折優惠。(酒店提供)

皇家太平洋酒店為迎接「雙十一」購物節，由即日起至11月30日，推出3項餐飲優惠，包括網上訂購特價蛋糕、飲品及甜品買1送1，以及以優惠價$110享用指定紅白餐酒乙瓶。

1. 柏景餅店訂蛋糕優惠

酒店的柏景餅店由即日推出為「11+11」蛋糕限時折扣優惠，食客可透過酒店官網，預購清新怡人的士多啤梨杏仁西瓜蛋糕，便即尊享78折優惠，原價為248元，特價後為193.4元。餅店糕餅總廚於海綿蛋糕加入幼滑的杏仁粉作餅底，再以呍呢嗱籽慕絲與新鮮西瓜及士多啤梨相間，綴上紅粉緋緋的玫瑰花瓣，味道富有層次感。

網上訂購

優先訂購日期： 即日至11月15日

領取蛋糕日期： 即日至12月20日(包括首尾兩天，早上8時至晚上6時)

價錢：193.4元 (原價248元)

電話：2738 2382

▲ 酒店的沙嗲軒餐廳，主攻東南亞菜式。(酒店提供)

2. 沙嗲軒無酒精飲品及甜品買1送1

於11月11日至11月30日，於晚餐時段惠顧酒店的沙嗲軒，所有無酒精飲品及甜品有買1送1優惠，飲品包括多款冬日暖心特飲，如柚子檸檬生薑茶、桂圓杞子紅棗蜜、香茅班蘭青檸水等。甜品則可選嚤嚤喳喳、五味蓮子湯、馬六甲椰汁西米布甸和珍多椰汁冰。

推廣期：2020年11月11至11月30日

電話：2738 2368

3. 柏景餐廳以110元享用葡萄酒1瓶

食客可在酒店的柏景餐廳，以優惠價110元可享用指定紅白餐酒1瓶。

推廣期：2020年11月11至11月30日

電話：2738 2322

記者：Mabel