【假日好去處】中環首個應對疫情大型休閒娛樂空間登場　摩天輪旁設100個私人花園欣賞表演及互動節目【附門票連結】

▲ The Grounds at AIA Vitality Park將於11月中正式在香港摩天輪及AIA Vitality 公園開放。（圖片由活動提供）

首個專門應對2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情的大型休閒及娛樂空間The Grounds at AIA Vitality Park（簡稱The Grounds），將於11月中正式在香港摩天輪及AIA Vitality 公園開放，特設100個私人花園，讓市民可以保持社交距離進行玩樂活動。

100個戶外私人花園

The Grounds設一百米闊的LED屏幕、先進的影音設備，及100個可容納2至4人的私人花園。為了讓逾百位同好能一同參與各種精彩的戶外節目，同時保持適當的社交距離，每個私人花園將圍上圍欄和相隔1.5米。私人花園均不設劃位，以先到先得形式分配。

於11月至12月期間，The Grounds將在香港核心地帶提供各類型的表演和互動節目，包括：音樂表演、健身運動、棟篤笑、電影和親子活動等。節目表每週四更新，由即日起，可於The Grounds網站了解最新活動資訊、購買門票及預約私人花園。

跨界別合作

The Grounds將與來自休閒娛樂、健康生活、文化藝術、餐飲事業的品牌跨界別合作，務求帶來與別不同的活動和美酒佳餚。其中，The Grounds的官方葡萄酒合夥伴奔富酒莊（Penfolds），將會在場內提供Max’s系列的紅酒和白酒、Penfolds的皇牌酒釀，以及富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）的美酒。

嚴格防護措施

The Grounds於活動期間將採取嚴格的防護措施及安全標準，確保在場人士的健康及安全，並符合政府最新的防疫政策和安排。

參加者購買門票及登記時，需先填妥健康申報表，進場時則需進行體温檢查，而在場地範圍內更必需佩戴口罩。同時，為加強場內清潔衛生，The Grounds各個出入口將會提供消毒搓手液、所有點餐服務均以零接觸方式進行，而大會亦會在每項活動完結後徹底清潔並消毒每個私人花園。

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責任編緝：王芷瑩